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جامعة الأميرة نورة تعد حزمة برامج تدريبية لتطوير المهارات الوظيفية

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٨ مساءً
جامعة الأميرة نورة تعد حزمة برامج تدريبية لتطوير المهارات الوظيفية
المواطن - فريق التحرير

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على مدى 3 أيام، نظَّمت إدارة الموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية لأعضاء الهيئة الإدارية؛ بهدف تطوير وتعزيز المهارات الوظيفية، ورفع نسبة جودة المخرجات وحل المشكلات واكتساب الخبرات والقدرة على التمكين.

وعقدت الإدارة برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “التنمية المستدامة”؛ لتحسين الجاهزية والنضج التصاعدي، وممكنات التنمية المستدامة، وجودة الحياة الرقمية، ومؤشرات العمل المؤسسي، لتحقيق الرؤية (التكامل والاستباقية) في العمل المؤسسي.

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وأعدت الموارد البشرية في الجامعة برنامجًا تدريبيًّا حول “مهارات تطبيقات الحاسب الآلي”؛ لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته بفاعلية، وإنجاز الأعمال بشكل أدق وأسرع وكفاءة أعلى، متضمنة التعريف بالحاسب الآلي ومكوناته الأساسية، وأهمية اكتساب مهارات تطبيقات الحاسوب الآلي في الحياة العملية والشخصية.

كما جرى تنظيم برنامج تدريبي بعنوان “أسس النجاح في العمل وتحسين للأفضل”؛ لتعريف الأعضاء بمبادئ وأساسيات النجاح في الإدارة الحديثة، وكيفية إدارة الأداء والتحسين المستمر، وتزويدهم بالخطوات العملية لصناعة التميُّز الإداري، ومعرفة قواعد الإدارة والنجاح.

تأتي تلك الجهود في إطار سعي إدارة الموارد البشرية للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية 2025، لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتقديم ممكنات مؤسسية تدعم التميُّز، والاستدامة، والاستقرار المالي؛ وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة لإثراء خبرات الكادر الإداري.

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