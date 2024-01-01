جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي “كاد كونكت”

أعلنت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي “كاد كونكت” في قسم تصميم الأزياء والنسيج، وقسم الفنون البصرية، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024م.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للراغبات بالاستفادة من المقررات النوعية، والتزوّد من خبرات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مختلف أقسام كلية التصاميم والفنون. كما يتيح “كاد كونكت” للملتحقات الحصول على التطبيق العملي اللازم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات؛ لخدمة مخرجات العملية التعليمية.

الجدير بالذكر أنَّ التسجيل في البرنامج يُتاح سنويًا برسوم رمزية في المقررات المدرجة قبل بداية كل فصل دراسي، يُعلن عنه في الموقع الإلكتروني لكلية التصاميم والفنون، ويستمر التدريب 15 أسبوعًا حسب أيام المقرر، وفي حال إتمام الحضور بنسبة (75%) فإن الملتحِقة تُمنح شهادة معتمدة من قبل كلية التصاميم والفنون.

فعاليات وأنشطة وبرامج

ويأتي برنامج “كاد كونكت” في إطار حرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المساهمة المجتمعية، وتقديم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي من شأنها دعم المهارات، وتعزيز القدرات؛ لخدمة الوطن والمشاركة في دفع عجلة التقدم.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج التدريبي يرجى الاطلاع على الرابط الإلكتروني: “اضغط هنا“.