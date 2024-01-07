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يتضمن 6 تخصصات أكاديمية فرعية

جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٨ مساءً
جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا
المواطن - فريق التحرير

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تُطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، برنامج “الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا” لطالبات مرحلة البكالوريوس، متضمنًا (6) تخصصات أكاديمية فرعية.

برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا

ويُمكِّن هذا البرنامج الطالبات من التسجيل والالتحاق اختياريًا بتخصص أكاديمي إضافي تزامنًا مع البرنامج الرئيس في الجامعة وفق أطر تنظيمية، وتتضمن التخصصات الفرعية المستحدثة، تخصص (الابتكار وريادة الأعمال) الذي تطرحه كلية إدارة الأعمال، وتخصص (الزكاة والضريبة) الذي تطرحه كلية القانون، وتخصص (الأمن السيبراني) الذي تطرحه كلية علوم الحاسب والمعلومات.

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وتشمل التخصصات الفرعية المستحدثة (كتابة المحتوى الإبداعي) الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتخصص (الكتابة الإبداعية باللُّغة الإنجليزية) الذي تقدمه كلية اللُّغات، إضافة إلى تخصص (الإعلام الجماهيري) الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

مواكبة التوجهات العالمية

وتهدف “الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا” إلى مواكبة التوجهات العالمية في التوجه نحو الدراسات البينية، وتوسيع فرص التوظيف لخريجات الجامعة، وتطوير المهارات المهنية للطالبات في مجالات مختلفة، علاوةً على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من الكفاءات والقدرات متعددة التخصصات؛ لزيادة القدرة التنافسية لخريجات الجامعة، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتُعد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من أوائل الجامعات التي تطلق برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا، بما يعكس جهود الجامعة لتحقيق أهداف خطتها الإستراتيجية 2025، التي تركز على الريادة والتأسيس، والتميُّز والتمكين، والاستثمار في المخرجات من خلال بناء علاقة مثمرة مع سوق العمل، وصولاً إلى التكامل الذي يضمن اتساق البرامج والمخرجات، ولمزيد من المعلومات عن برنامج “الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا”، يمكن الاطلاع على المحتوى بالرابط “اضغط هنا“.

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