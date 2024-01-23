Icon

ندوة حوارية عن الابتكارات في ملتقى السياحة السعودي Icon منتخب الإمارات يخسر من إيران ويتأهلان سويًّا لدور الـ16 Icon سكني: الدعم يختلف حسب اختيار المنتج Icon جامعة الفيصل تطلق درجة الدكتوراه في العام الدراسي المقبل Icon منتخب فلسطين يتأهل لثمن نهائي أمم آسيا 2023 لأول مرة بتاريخه Icon أبل تقترب من إطلاق أجهزة آيباد وماك بوك آير جديدة Icon النساء في حفر الباطن أقل حوادث من الرجال Icon ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة Icon بنزيما يرفض طلب الاتحاد ويرغب في الرحيل .. التفاصيل كاملة Icon الشيوخ الأمريكي يرفض تسليم الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الجامعة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة للخريجين

جامعة الفيصل تطلق درجة الدكتوراه في العام الدراسي المقبل

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٠ مساءً
جامعة الفيصل تطلق درجة الدكتوراه في العام الدراسي المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس جامعة الفيصل بالرياض، الدكتور محمد آل هيازع، أن الجامعة في العام الدراسي القادم ستكون من الجامعات التي تمنح درجة الدكتوراه في المملكة.

يوم المهنة

جاء ذلك خلال افتتاحه يوم المهنة الذي تقيمه الجامعة هذا العام 2024م، برعاية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر فعالياته حتى يوم 25 يناير الجاري.

قد يهمّك أيضاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية

حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل

حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل

وأكد آل هيازع أن يوم المهنة يتيح للباحثين عن عمل فرص وظيفية من خلال التواصل المباشر مع شركات عالمية ومحلية تحت سقف واحد، وذلك بدعم من إدارة علاقات الخريجين والتوظيف، إذ تعلن جامعة الفيصل عن يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024م، بالتعاون مع نحو 50 شركة، لتوفير أكثر من 3700 وظيفة، مشيرًا إلى المعرض المصاحب للمنتدى يتم توسعته سنويًّا، لاستيعاب أكبر عدد من الشركات المتنوعة، إذ يشارك فيه مؤسسات وشركات محلية وعالمية، ويتم عقد ورش عمل مهنية متخصصة، مبينًا أن يوم المهنة استقطب شركات كبيرة جديدة، إضافة لاستقطاب عدد كبير من طلاب وخريجي جامعات أخرى.

فرص العمل المناسبة

وأضاف آل هيازع أن الجامعة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافةً إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، إذ تعد هذه الجهود جزءًا أساسيًّا من رؤية 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل النوعية في سوق العمل بالمملكة.

ويتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل، ويفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.

وأشار آل هيازع إلى أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، حيث تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟
صحة وطب‎

متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟

صحة وطب‎
طبيعة خلابة في الباحة والضباب يعانق الأشجار
السعودية اليوم

طبيعة خلابة في الباحة والضباب يعانق الأشجار

السعودية اليوم
فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا
الترفيه

فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ...

الترفيه
أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا
السوق

أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي...

السوق
خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي
السعودية اليوم

خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة NOMAC

وظائف
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023
السعودية اليوم

جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023

السعودية اليوم