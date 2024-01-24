جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية شاغرة

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف (للرجال والنساء) على برنامج التشغيل الذاتي في عمادة تقنية المعلومات لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي شبكات واتصال أول – تقني

التخصصات المطلوبة:

– الحاسب الآلي

– هندسة الحاسب الآلي

– أو ما يعادلها

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي.

– ألا تقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ست سنوات.

– أن يكون لديه خبرة في بيئات عمل قسم الشبكات والاتصال التقنية التالية: (Huawei – Aruba – Cisco)

– ألا يشغل وظيفة حكومية.

– أن يكون لائق طبياً.

– في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية خلال 10 أيام.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم من يوم الثلاثاء 1445/7/11هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر لمدة أسبوع.