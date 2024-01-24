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جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية شاغرة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٠ مساءً
جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف (للرجال والنساء) على برنامج التشغيل الذاتي في عمادة تقنية المعلومات لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي شبكات واتصال أول – تقني

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التخصصات المطلوبة:

– الحاسب الآلي
– هندسة الحاسب الآلي
– أو ما يعادلها

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي.

– ألا تقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن ست سنوات.

– أن يكون لديه خبرة في بيئات عمل قسم الشبكات والاتصال التقنية التالية: (Huawei – Aruba – Cisco)

– ألا يشغل وظيفة حكومية.

– أن يكون لائق طبياً.

– في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية خلال 10 أيام.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم من يوم الثلاثاء 1445/7/11هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر لمدة أسبوع.

 

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