جامعة القصيم تعلن عن وظائف على برنامج التشغيل الذاتي

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أعلنت جامعة القصيم عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي (رجال / نساء) في المستشفى البيطري، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
– استشاري طب بيطري أمراض معدية (رجال).
– استشاري طب بيطري تحاليل مخبرية (رجال).
– استشاري طب بيطري أمراض حيوانات أليفة (رجال).
– استشاري طب بيطري جراحة (رجال).
– استشاري طب بيطري ولادة ونقل أجنة (رجال).
– طبيب بيطري أخصائي حيوانات أليفة (نساء).
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل المؤهل العلمي لوظائف استشاري الطب البيطري عن الدكتوراه في مجالات الطب البيطري.
3- ألا يقل المؤهل العلمي لوظائف الطبيب البيطري عن مؤهل البكالوريوس في مجالات الطب البيطري.
4- ألا تقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة استشاري طبيب بيطري عن خمس سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها.
5- ألا يقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة طبيب بيطري عن ثلاث سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها.
6- أداء اختبار القدرات العامة (قياس).
7- اجتياز الاختبار التحريري بنسبة لا تقل عن 70%.
8- ألا يشغل وظيفة حكومية.
9- أن يكون لائقًا طبيًا.
10- في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية خلال 10 أيام.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.