جامعة القصيم تعلن عن وظائف على برنامج التشغيل الذاتي

أعلنت جامعة القصيم عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي (رجال / نساء) في المستشفى البيطري، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– استشاري طب بيطري أمراض معدية (رجال).

– استشاري طب بيطري تحاليل مخبرية (رجال).

– استشاري طب بيطري أمراض حيوانات أليفة (رجال).

– استشاري طب بيطري جراحة (رجال).

– استشاري طب بيطري ولادة ونقل أجنة (رجال).

– طبيب بيطري أخصائي حيوانات أليفة (نساء).

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل المؤهل العلمي لوظائف استشاري الطب البيطري عن الدكتوراه في مجالات الطب البيطري.

3- ألا يقل المؤهل العلمي لوظائف الطبيب البيطري عن مؤهل البكالوريوس في مجالات الطب البيطري.

4- ألا تقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة استشاري طبيب بيطري عن خمس سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها.

5- ألا يقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة طبيب بيطري عن ثلاث سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها.

6- أداء اختبار القدرات العامة (قياس).

7- اجتياز الاختبار التحريري بنسبة لا تقل عن 70%.

8- ألا يشغل وظيفة حكومية.

9- أن يكون لائقًا طبيًا.

10- في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية خلال 10 أيام.

موعد ورابط التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.