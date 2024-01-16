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في عدة مراحل منها الدكتوراه والماجستير والزمالة

جامعة الملك سعود تبتعث أكثر من 1126 طالبًا خلال 2022-2023م

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥١ مساءً
جامعة الملك سعود تبتعث أكثر من 1126 طالبًا خلال 2022-2023م
المواطن - واس

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ابتعثت جامعة الملك سعود خلال العام الماضي 1126 طالبًا منهم (794) خارج المملكة، فيما بلغ عدد المبتعثين والملتحقين داخل المملكة (332) طالبا وطالبة في عدة مراحل منها الدكتوراه والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق واللغة، و (44) في الإشراف الخارجي.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته مؤخراً إدارة تنمية الموارد البشرية في عمادة الموارد البشرية, حيث أشار التقرير إلى قائمة المتخرجين لعام 2022-2023م والذي بلغ عددهم (214) شمل: (151) خريجا في مرحلة الدكتوراه، و(31) في مرحلة الماجستير، و(13) لمرحلة الزمالة، و(19) في التخصص الدقيق.

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عدد المبتعثين

وأفاد مدير إدارة تنمية الموارد البشرية فيصل الحربي أن عدد المبتعثين من الذكور بلغ (482) منهم بنسبة 46%، والإناث (644) بنسبة 54%، وذلك في بعض الجامعات والجهات داخل المملكة في عدة دول خارجية منها: (بريطانيا، أمريكا، كندا، أستراليا، هولندا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا إيرلندا، اليابان، طاجكستان، السويد، سنغافورة، تركيا، والبرتغال) شملت التخصصات الصحية والعلمية والهندسية والإنسانية.

وأوضح عميد الموارد البشرية سالم بن صالح الرجيعي أن العمادة تهتم بكل ما يتعلق بمنسوبي ومنسوبات الجامعة بالابتعاث والتدريب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م وإكمال المسيرة التعليمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال الابتعاث إلى أفضل 100 جامعة في تصنيف شنغهاي، إضافةً إلى متابعة المبتعثين بالخارج وإصدار التقارير والمعاملات الخاصة والمتعلقة بهم.

يذكر أن إدارة تنمية الموارد البشرية بالعمادة تقوم بتحديث الجامعات المعتمدة للابتعاث وتصدرت الجامعات البريطانية أكثر عدداً في استقبال مبتعثي الجامعة تلي ذلك أمريكا وكندا لعام 2022-2023م وتصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أكثر عدداً في استقبال مبتعثي الجامعة داخل المملكة.

 

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