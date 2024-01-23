جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الأحساء) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة: