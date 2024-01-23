جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الأحساء) على النحو التالي:
– إداري قاعدة البيانات
– محلل برامج أول
– أخصائي رأس المال البشري
– مسؤول تدريب الحماية من الحريق
– مسؤول أبحاث ثالث
– مسؤول مركز الاتصال
– مهندس مراقبة العمل
– مهندس مدني إنشائي
– إدارة الأعمال
– إدارة الموارد البشرية
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– علوم السلامة
– الهندسة
– الهندسة الإنشائية
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلهم
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا