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في الرياض وجدة والأحساء

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١١ مساءً
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الأحساء) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– إداري قاعدة البيانات

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– محلل برامج أول

– أخصائي رأس المال البشري

– مسؤول تدريب الحماية من الحريق

– مسؤول أبحاث ثالث

– مسؤول مركز الاتصال

– مهندس مراقبة العمل

– مهندس مدني إنشائي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة الموارد البشرية
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات

– علوم السلامة

– الهندسة

– الهندسة الإنشائية

– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلهم

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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