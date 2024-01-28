جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم فأعلى) في (الرياض) و (جدة) و (الأحساء)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– المدير العام للخدمات المساندة.

– مسؤول تدريب الحماية من الحريق.

– مشتري ثاني.

– محاضر التغذية السريرية.

– عالم أبحاث مشارك.

– أخصائي تطوير جودة أول.

– إداري قاعدة بيانات.

– كبير محللي البرامج.

– مهندس مراقبة العمل.

– مهندس مدني – إنشائي.

– مسؤول مركز الإتصال.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الأحساء.

التخصصات المطلوبة:

1- الموارد البشرية.

2- إدارة الأعمال.

3- تقنية المعلومات.

4- علوم الحاسب.

5- علوم السلامة.

6- التغذية السريرية.

7- العلوم الصحية.

8- الهندسة المدنية.

9- أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا