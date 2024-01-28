جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم فأعلى) في (الرياض) و (جدة) و (الأحساء)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– المدير العام للخدمات المساندة.
– مسؤول تدريب الحماية من الحريق.
– مشتري ثاني.
– محاضر التغذية السريرية.
– عالم أبحاث مشارك.
– أخصائي تطوير جودة أول.
– إداري قاعدة بيانات.
– كبير محللي البرامج.
– مهندس مراقبة العمل.
– مهندس مدني – إنشائي.
– مسؤول مركز الإتصال.
– الرياض.
– جدة.
– الأحساء.
1- الموارد البشرية.
2- إدارة الأعمال.
3- تقنية المعلومات.
4- علوم الحاسب.
5- علوم السلامة.
6- التغذية السريرية.
7- العلوم الصحية.
8- الهندسة المدنية.
9- أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا