جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بنظام العقود

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للسعوديين والسعوديات على نظام العقود وأيضا تحديث قاعدة البيانات الوظيفية السابقة لبعض مسميات الوظائف المرفقة لحملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) تشمل (وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف جامعة الملك فيصل

– مساعد إداري

– ناسخ آلة

– سكرتير

– مراسل

– مسجل معلومات

– مسجل طلبة

– سائق

– محاسب

– مساعد إداري مشرف

– أخصائي قانوني

– باحث قانوني

– مدقق لغوي

– محرر صحفي

– أخصائي علاقات عامة

– أخصائي علوم بيانات

– فني معمل الطرق

– مسؤول مشتريات

– أخصائي مشاريع

– منسق مشاريع

– باحث / فني كيمياء

– باحث / فني أحياء دقيقة

– ميكانيكي

– فني مختبر

– أخصائي تخطيط استراتيجي

– أخصائي مراجعة داخلية

– أخصائي عمليات موارد بشرية

– أخصائي مالية

– أخصائي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

– أخصائي تقنية معلومات

– مهندس مدني

– طبيب بيطري

– مساعد طبيب بيطري

التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– إدارة عامة

– القانون

– الحقوق

– الأنظمة

– الإدارة

– الموارد البشرية

– جميع التخصصات التربوية

– علم الاجتماع

– علم النفس

– الخدمة الاجتماعية

– المحاسبة

– المالية

– الإدارة المالية

– السكرتارية

– إدارة المكاتب

– الإدارة المكتبية

– الآداب وعلوم اللغة

– الصحافة والتقارير الصحفية

– الاتصال

– العلاقات العامة

– التسويق

– علوم بيانات

– الحاسب الآلي

– علوم الحاسب

– نظم معلومات

– المساحة

– تقنية هندسة مساحة

– هندسة المساحة

– إدارة مشاريع

– الكيمياء

– أحياء دقيقة

– الفيزياء

– علوم الحاسب

– محركات ومركبات آلية

– هندسة طبية

– هندسة كهربائية

– هندسة مدنية

– هندسة معمارية

– الطب البيطري

– دبلوم إدارة

– دبلوم سكرتارية

– دبلوم تقني

– دبلوم شبكات

– دبلوم برمجة

– تخصصات أخرى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

– إرفاق كامل المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة (PDF).

المستندات المطلوبة:

– سيرة ذاتية للمتقدم.

– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم الأحد القادم 1445/7/2هـ عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى السبت الموافق 1445/7/8هـ.