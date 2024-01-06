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اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاون

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٧ مساءً
جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاون
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة بيشة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاون للعام الجامعي 1445هـ، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

ملاحظات هامة:

1- التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.
2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد، وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.
3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.
4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة، وأن تكون بصيغة PDF.
5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.
6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.
7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة. وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر
المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

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الوثائق المطلوبة:

1- صور المؤهلات العلمية.
2- صور من معادلة الشهادة.
3- صور الخبرات العملية.
4- صورة من الهوية الوطنية.
5- خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/06/25هـ الموافق 2024/01/07م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/27هـ الموافق 2024/01/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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