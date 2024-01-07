حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية معلومات مسربة تكشف التغييرات الجديدة في تصميم آيفون 16 برو جامعة تبوك تعلن بدء التقديم لبرامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد الكليات التقنية العالمية تعلن موعد القبول للفصل الثاني 2024م القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟ شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق
أعلنت جامعة تبوك مُمثلة في معهد البحوث والاستشارات بالتعاون مع الكلية التطبيقية عن بدء التقديم لبرامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- الدبلوم المتوسط – الموارد البشرية.
2- الدبلوم المشارك – الإدارة المكتبية.
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
2- ألا يكون المتقدم مقبولاً أو مقيداً لنفس الدرجة أو لدرجة علمية أخرى في جامعة تبوك أو في أي جامعة أخرى.
3- يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات، ويعد القبول لاغياً إذا ثبت خلاف ذلك.
4- يتحمل المتقدم مسؤولية متابعة إجراءات القبول من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بجامعة تبوك.
التفاصيل والرسوم:
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– التقديم مُتاح حاليًا بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق 2024/01/04م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/05هـ الموافق 2024/01/17م.
– من خلال الرابط التالي:
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