جامعة تبوك تعلن بدء التقديم لبرامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط

أعلنت جامعة تبوك مُمثلة في معهد البحوث والاستشارات بالتعاون مع الكلية التطبيقية عن بدء التقديم لبرامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- الدبلوم المتوسط – الموارد البشرية.

2- الدبلوم المشارك – الإدارة المكتبية.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

2- ألا يكون المتقدم مقبولاً أو مقيداً لنفس الدرجة أو لدرجة علمية أخرى في جامعة تبوك أو في أي جامعة أخرى.

3- يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات، ويعد القبول لاغياً إذا ثبت خلاف ذلك.

4- يتحمل المتقدم مسؤولية متابعة إجراءات القبول من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بجامعة تبوك.

التفاصيل والرسوم:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق 2024/01/04م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/05هـ الموافق 2024/01/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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