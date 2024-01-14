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لحضور كأس آسيا

جانب من جاهزية الجوازات لخدمة المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٧ مساءً
جانب من جاهزية الجوازات لخدمة المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى
المواطن - فريق التحرير

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نشرت المديرية العامة للجوازات صورًا تظهر جانبًا من جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس آسيا 2023 المقامة بدولة قطر عبر جوازات منفذ سلوى.

وأظهرت الصور جاهزية جوازات منفذ سلوى لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس آسيا بقطر المقام خلال الفترة 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

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كوادر مؤهلة وأجهزة حديثة

ودعمت المديرية جوازات منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمة المسافرين بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

صلاحية جوازات السفر

وأوضحت الجوازات أنه يتعين على المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة المملكة؛ حيث يُشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن (3) أشهر للسفر إلى الدول العربية و(6) أشهر للسفر إلى بقية الدول.

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