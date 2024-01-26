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جانغ هيون سو: أتمنى فوز الهلال بالدوري وآسيا

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٩ مساءً
جانغ هيون سو: أتمنى فوز الهلال بالدوري وآسيا
المواطن - فريق التحرير

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وجه مدافع الغرافة القطري، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، رسالة إلى جماهير فريقه السابق الهلال، متمنيًا تتويج الأزرق بجميع البطولات.

رسالة جانغ لجماهير الهلال

ونشر الإعلامي عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو لجانغ، وهو يوجه رسالة لمشجعي الأزرق، وقال: “السلام عليكم جمهور الهلال.. أتمنى أن يفوز الهلال ببطولة الدوري هذا الموسم”.

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وأضاف جانغ هيون سو: “وأتمنى أيضاً أن يحصل على بطولة دوري أبطال آسيا، كما أتمنى أن يحصلوا على كل البطولات.. جماهير الهلال أود أن أشكركم، وأتطلع لرؤيتكم مرة أخرى في الملعب.. إلى اللقاء”.

جانغ هيون سو
جانغ – المصدر @TheAFCCL

جانغ هيون سو مع الهلال

ويملك جانغ هيون سو خبرة كبيرة؛ وسبق أن لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمدة 4 مواسم، حيث انضم إليه في يوليو عام 2019، قادمًا من طوكيو الياباني، ورحل عنه نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة.

جانغ هيون سو
جانغ – المصدر @Alhilal_FC

وشارك المدافع الكوري الجنوبي صاحب الـ32 عامًا، في 145 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وحصل على 17 بطاقة صفراء.

وتوج جانغ هيون سو بـ8 ألقاب بقميص الهلال، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.

جانغ هيون سو
جانع – المصدر @Alhilal_FC

 

 

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