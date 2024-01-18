جاهزية إعلامية الهاكثون لتغطية فعاليات جامعة الفيصل الأحد

أكد الدكتور تركي بن فهد العيار، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود والمستشار الإعلامي لجمعية المسؤولية المجتمعية ورئيس اللجنة الإعلامية لفعالية هاكثون المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية، التي تنطلق الأحد المقبل، في جامعة الفيصل بالرياض، بتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية، أهمية الإعلام بوسائله المختلفة في تغطية الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية باعتباره شريكًا إستراتيجيًّا مهمًّا وهمزة الوصل بين الجمهور وما يتصل باهتماماته في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.

لجنة إعلامية من الكوادر

وأوضح العيار أنه تم تشكيل لجنة إعلامية تضم نخبة من الكوادر المؤهلة المتخصصة ووضع خطة إعلامية متكاملة تواكب هذا الحدث وترصد وتوثق جميع فعالياته وأنشطته ومساراته وتنقل للجمهور والمهتمين كل ما يتعلق به أو يصدر عنه، لافتًا إلى استعداد اللجنة الإعلامية التام للتعاون مع الإعلاميين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات ذات علاقة بالفعالية ومساراتها وما يصدر عنها من نتائج، إضافة لتنسيق اللقاءات والحوارات الصحفية لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مع مختلف الشخصيات والشركاء والداعمين لفعاليات الهاكثون2.

وتوجه تركي العيار بجزيل الشكر والتقدير للأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية، وللأستاذ سعود السبيعي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وللمدير التنفيذي الأستاذ عبدالله المهنا.

كما شكر الرعاة والداعمين، وهم شركاء رئيسيون: شركة أرامكو السعودية، كاتريو، تحكم، مجموعة المرجان، وشركاء إستراتيجيون: وزارة التعليم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جامعة الفيصل، الخطوط الحديدية السعودية SAR، لوبريف، سايت SIT. وشريك داعم: الجزيرة للسيارات، وشريك تقني: تيك شوب Teck Shop.