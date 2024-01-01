جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد

كشف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، السبب وراء سفر الفرنسي كريم بنزيما إلى مدينة مدريد الإسبانية.

وقال جاياردو في تصريحات لصحيفة ” ماركا” الإسبانية: ” النجم الفرنسي اتصل بي وقد مُنح 3 أيام كإجازة، وكنا سنخوض مباراة الطائي بدونه”.

وأضاف مدرب الاتحاد: ” كريم مهاجم عالمي وأحيانًا الحظ يلعب ضده، لكنه سيعود أقوى في الفترة المقبلة”.

الموعد الجديد لمباراة الاتحاد والطائي

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان قرر استبعاد بنزيما من مباراة الطائي قبل أن تُؤجل لتقام يوم 7 فبراير المقبل بدلًا من أول أمس السبت، لسوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.

يذكر أن بنزيما كان انضم لنادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2023.

وقال الإعلامي “سانتي أونا” عبر حسابه في منصة “إكس”: “الاتحاد لا ينوي التفريط في مهاجمه في يناير، الكلام واضح الاتحاد لم يتحدث مع أي ناد لبيع المهاجم الفرنسي له”.