جبل عمر تحصل على ترخيص مبدئي لتقديم خدمة حجاج الخارج

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن حصولها على ترخيص مبدئي من وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمة حجاج الخارج لعدد 80 ألف حاج.

استكمال الإجراءات

وقالت “جبل عمر” في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن العمل جار على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

تعزيز الإيرادات

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز إيراداتها من خلال الاستفادة من الفرص في مراحل سلسلة القيمة بمنظومة الحج والعمرة وقطاع الضيافة في مكة المكرمة.

وأضافت أنها ستقوم بالإعلان عن التطورات الجوهرية في حينه.