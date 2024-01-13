جداول الحصص الدراسية اليومية لكافة المراحل

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نشرت قنوات عين جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام، وذلك مع عودة الطلاب والطالبات للدراسة غدًا.
وتبث الحصص عن بعد يوميًا وفق جداول الحصص اليومية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي، حيث يمكن الاطلاع على الجداول من خلال الرابط (هنا).
ويعود الطلاب والطالبات غدًا الأحد لمقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ التي استمرت 10 أيام.
واستعدت المدارس والطلاب في جميع المراحل الدراسية للعودة مجددًا غدًا الأحد، حيث يتبقى من الفصل الدراسي الثاني 6 أسابيع دراسية.