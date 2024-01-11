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احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط

جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية
المواطن - فريق التحرير

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قدمت “جدا” أداءً استثنائيًّا في عام 2023؛ حيث بلغت استثماراتها مليار ريال في 10 صناديق، ليصل إجمالي الاستثمار منذ تأسيسها إلى 3.4 مليار ريال في 37 صندوقًا، مساهمة بذلك في نمو استثمارات رأس المال الجريء في المملكة، لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى.

دور ريادي

‏وستواصل “جدا” دورها الريادي في تسريع نمو منظومة الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في المملكة للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030.

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