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جدول القبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٧ مساءً
جدول القبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلوم للعام التدريبي 2024، الذي يبدأ اعتباراً من أمس وحتى نهاية يوم 15 يناير، فيما سيكون الإعلان عن درجة التحكيم والدرجة النهائية في 27 فبراير 2024.

نتائج التسجيل في البورد السعودي

وذكرت “الهيئة”، أن إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية سيكون في تاريخ 19 مارس 2024، وفترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و 9 مايو 2024، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الإلكترونية، ولرفع النتائج من قبل لجان المقابلات الشخصية يوم 9 مايو 2024.

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إجراء المطابقة النهائية

وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 4 يونيو 2024، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو 2024، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 يوليو 2024، على أن تكون بداية التدريب في 1 أكتوبر 2024.

من جانب آخر، بدأ أمس أكثر من 1300 عضو متدرب من أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين عامهم الأكاديمي 2024، وذلك ضمن رحلة التدريب في برامج البورد السعودي “شهادة الاختصاص الدقيق” تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الهيئة أن المتدربين الجُدد انضموا إلى أكثر من 18 ألف عضو متدرب مُسجل في برامج “شهادة البورد السعودي”، ليبدأوا التدريب ضمن بيئة تعليمة مبنية على أسس التعليم الصحي وبما يتماشى مع برنامج التحول في القطاع الصحي.

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