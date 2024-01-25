جراحة نادرة في بريدة تنهي معاناة مريضة دامت 4 أعوام

تمكن فريق طبي في قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فهد التخصصي عضو تجمع القصيم الصحي من إنهاء مشكلة صحية لسيدة في العقد الرابع من عمرها، دامت لأكثر من ٤ سنوات، حيث كانت المريضة تعاني من ناسور ما بين المثانة والمهبل نتيجة مضاعفات ولادة قيصرية قبل نحو 5 أعوام.

وذكر التجمع أنه عند دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي تم وضع الخطة العلاجية المناسبة على مرحلتين بسبب أن المريضة أجرت عدة عمليات ناسور بالسابق في مستشفيات أخرى داخل المملكة مما جعل عملية الإصلاح أكثر تعقيدا وصعوبة.

المرحلة الأولى

وقال إنه في المرحلة الأولى تمت عملية إزالة الناسور وترميم المنطقة ما بين المثانة والمهبل وتكللت بالنجاح، أما في المرحلة الثانية التي كانت بعد الأولى بستة أشهر فقد تم زيادة حجم المثانة عن طريق أخذ جزء من الأمعاء الدقيقة وعمل رقعة للمثانة، منوها بأن هذا النوع من التدخلات الطبية يعد من حالات العمليات الجراحية النادرة.

وأوضح أن التحدي الذي واجه الفريق الطبي كان يكمن في مشكلتين وهي الالتصاقات الشديدة بمكان العملية، وكذلك حجم المثانة الصغير جدا وذلك بسبب تعدد العمليات السابقة بالمثانة، مشيراً إلى أن المريضة بعد مرور ٦ أشهر من العملية أصبحت تنعم بحياة طبيعية وزالت عنها الأعراض والمضاعفات السابقة اللي كانت تعاني منها.

وأجرى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة 17416 عملية جراحية في عدد من التخصصات والأقسام الطبية والمراكز المتخصصة بالمستشفى خلال العام المنصرم 2023م.