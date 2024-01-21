6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في فصل الشتاء جريان سيل وادي الحفياء في العرضيات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 214 ريالاً روسيا: مناورات الناتو عودة لمخططات الحرب الباردة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد حساب المواطن: 3 خطوات لحل مشكلة غير مؤهل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن برامج الماجستير وبرنامجي الدبلوم العالي عواصف ثلجية عنيفة تقتل العشرات في أمريكا التدريب التقني يعلن عن برامج لكافة أفراد المجتمع بمكافأة شهرية ارتفاع أرباح شركة المراعي إلى 371 مليون ريال
وثق مقطع فيديو متداول جريان سيل وادي الحفياء بمحافظة العرضيات بمنطقة عسير، صباح اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
توقع المركز الوطني ل لأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
#شاهد سيل وادي الحفياء ببلاد العوامر العرضية الشمالية – محافظة #العرضيات
السبت ٨ رجب ١٤٤٥هـ
عبر : @kl9loGgGoBVsyAy pic.twitter.com/VK1AEdw5cY
— FAHAD (@FAHAD_1322) January 20, 2024
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.