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مؤكدًا استمراره في ليفربول

جستنيه: محمد صلاح لن ينتقل للهلال

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
جستنيه: محمد صلاح لن ينتقل للهلال
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي عدنان جستنيه، على الأنباء المتداولة بشأن احتمالية انتقال نجم ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح، إلى نادي الهلال.

محمد صلاح سيبقى في ليفربول

وقال جستنيه: “محمد صلاح باقٍ في ناديه ولا صحة للأخبار المتداولة عن انتقاله لنادي الهلال بالفترة الشتوية؛ ولو على حساب الأعضاء الذهبيين”.

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وأضاف: “ولا توجد عنده الرغبة؛ إنما كانت رغبته الحقيقة اللعب لنادي الاتحاد فقط لولا وقوف لجنة ضد الرغبة المشتركة بين النادي واللاعب والتي مازال إلى يومنا هذا (مجهول) مسبباتها”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

واختتم جستنيه حديثه عن محمد صلاح، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “وإن تعددت أسبابها وخيبة أمل حول نادٍ يمثل الكرة السعودية في بطولة كأس العالم لم يحظَ بالدعم المرجو”.

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة في الصيف الماضي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

التألق مع ليفربول

ويُقدم محمد صلاح مستوى لافتًا مع ليفربول هذا الموسم، حيث شارك في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجل 14 هدفًا، وصنع 8 أهداف، كما وصل لـ150 هدفًا في البريميرليج، ليكون خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز مع نادٍ واحد.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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