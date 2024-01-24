جسر الملك فهد : تذكرة العبور لا تدخل في رصيد المحفظة

أكدت مؤسسة جسر الملك فهد أن قيمة تذكرة العبور لا تدخل في رصيد محفظة التطبيق ولكنها منفصلة بذاتها.

وقالت المؤسسة ممثلة في حساب العناية بالعملاء ردًا على الاستفسارات التي تلقتها عبر منصة إكس: تذكرة العبور لا تدخل في رصيد محفظة التطبيق.

وأوضحت أن تذكرة العبور تتم عن طريق قراءة لوحة المركبة عند المرور عبر المسار السريع.