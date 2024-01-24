جسر الملك فهد : تذكرة العبور لا تدخل في رصيد المحفظة أول فيديو لحادث سقوط مركبات من فوق جسر المريوطية في مصر مساند يجيب على سؤال: هل يمكن استقدام سائق جديد قبل مغادرة القديم؟ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء تراجع درجات الحرارة وأمطار على 11 منطقة التصنيف الوطني الموحد للجرائم.. يدعم ويعزز قدرات نظام العدالة الجنائية توقعات بخفض إنتاج أوبك+ مجددًا في الربع الأول من 2024 إنجازات بدعم وتوجيه القيادة.. السعودية تتصدر خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي فيروس صيني جديد يقتل بنسبة 100% إنجاز طبي سعودي ينقذ آلاف الأرواح
أكدت مؤسسة جسر الملك فهد أن قيمة تذكرة العبور لا تدخل في رصيد محفظة التطبيق ولكنها منفصلة بذاتها.
وقالت المؤسسة ممثلة في حساب العناية بالعملاء ردًا على الاستفسارات التي تلقتها عبر منصة إكس: تذكرة العبور لا تدخل في رصيد محفظة التطبيق.
وأوضحت أن تذكرة العبور تتم عن طريق قراءة لوحة المركبة عند المرور عبر المسار السريع.
وفي سياق متصل قالت المؤسسة إن وثيقة السفر المعتمدة للمواطنين هي الهوية الوطنية أو جواز السفر الأصلي فقط بشرط أن لا تقل صلاحية الوثيقة عن ثلاثة أشهر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عاماً عند السفر دون أحد الوالدين.
وفي وقت سابق أكدت المؤسسة أن سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عامًا عند السفر بدون الوالدين، كما أكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في “أبشر – توكلنا”، لا تكفي لعبور الجسر.
وحول اشتراطات السفر بالمركبة قالت العناية بالمستفيدين : يلزم أن تكون رخصة السير سارية، كما يلزم أن تكون المركبة مسجلة باسم السائق أو وجود تفويض لدول مجلس التعاون.