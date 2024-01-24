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جسر الملك فهد : تذكرة العبور لا تدخل في رصيد المحفظة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٣ صباحاً
جسر الملك فهد : تذكرة العبور لا تدخل في رصيد المحفظة
المواطن - فريق التحرير

أكدت مؤسسة جسر الملك فهد أن قيمة تذكرة العبور لا تدخل في رصيد محفظة التطبيق ولكنها منفصلة بذاتها.

وقالت المؤسسة ممثلة في حساب العناية بالعملاء ردًا على الاستفسارات التي تلقتها عبر منصة إكس: تذكرة العبور لا تدخل في رصيد محفظة التطبيق.

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وأوضحت أن تذكرة العبور تتم عن طريق قراءة لوحة المركبة عند المرور عبر المسار السريع.

عبور جسر الملك فهد للمواطنين

وفي سياق متصل قالت المؤسسة إن وثيقة السفر المعتمدة للمواطنين هي الهوية الوطنية أو جواز السفر الأصلي فقط بشرط أن لا تقل صلاحية الوثيقة عن ثلاثة أشهر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عاماً عند السفر دون أحد الوالدين.

وفي وقت سابق أكدت المؤسسة أن سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عامًا عند السفر بدون الوالدين، كما أكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في “أبشر – توكلنا”، لا تكفي لعبور الجسر.

اشتراطات السفر بالمركبة

وحول اشتراطات السفر بالمركبة قالت العناية بالمستفيدين : يلزم أن تكون رخصة السير سارية، كما يلزم أن تكون المركبة مسجلة باسم السائق أو وجود تفويض لدول مجلس التعاون.

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