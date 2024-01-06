جمال عارف : أين الصفقات الـ10 المنضمين لـ الاتحاد ؟

وجه الناقد الرياضي والإعلامي جمال عارف سؤالًا أثار الجدل للجنة الاستقطاب، وذلك بعد تداول أنباء تُفيد بأن لجنة الاستقطاب أحضرت 10 صفقات للعميد في صيف عام 2023.

رد قوي من جمال عارف

وغرد عارف المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد عبر حسابه في منصة ” إكس”: ” نتمنى أن نعرف أسماء الـ10 لاعبين، الذين تم استقطابهم للاتحاد من قبل لجنة الاستقطاب؟، أنت يا من تدعي ذلك أعطينا الـ10 ولا أقول لك 9 أو 8 ولا حتى 7، طيب أقول وعشان يمكن نعديها أعطيني 6 أسماء، إذا لم تستطع ومتأكد إنك لا تستطيع فأنت !!”.

وفي وقت سابق، رد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن بعد تصريحات الأخير على صفقات نادي الاتحاد ودور برنامج الاستقطاب فيها.

وقال الحائلي في تصريحات إعلامية: “يجب توجيه سؤال للقائمين على برنامج الاستقطاب أحضروا لنا 4 لاعبين في حين أن أندية أخرى حصلت على 8 لاعبين مثل الهلال والنصر”.

تعليق الحائلي

وأضاف الحائلي: “الميزانية لم تُسعف نادي الاتحاد لضم كل الصفقات التي يريدها، لأن البرنامج هو من وضعها، أي سؤال أو استفسار يجب أن يُوجه لهم وليس لي”.

وتابع: “ما يُقال حول أن تجديد عقود لاعبي العميد أثر على ميزانية النادي في التعاقد مع اللاعبين هذا أمر غير صحيح، الفكرة كلها أن برنامج الاستقطاب لم يُلبِّ كل مطالبنا”.

وأضاف الحائلي: “العميد لا يملك لاعبين أصحاب أرقام فلكية، ونسعى مع المدرب الجديد مارسيلو جاياردو لتحسين النتائج، أيضًا لم تأتِ لي الفرصة وعُرض عليّ ضم مبابي وأنا رفضت”.

وواصل: “كنت أتمنى أن يكون تصريح سعد اللذيذ أكثر شفافية، ويتحدث عن رفض مطلب الاتحاد في ضم محمد صلاح وراموس وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان”.