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جماهير الاتحاد تصب جام غضبها على بنزيما .. ماذا حدث ؟

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٤ مساءً
جماهير الاتحاد تصب جام غضبها على بنزيما .. ماذا حدث ؟
المواطن - محمد سمعه

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هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بسبب غيابه عن تدريبات اليوم الجمعة في النادي.

وكان المهاجم الفرنسي حصل على إجازة من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو وذهب إلى مدينة مدريد الإسبانية لكنه لم يعد حتى الآن إلى جدة، مما أثار غضب جماهير العميد بسبب عدم التزام اللاعب الفرنسي بكلمته والعودة لمقر تدريبات الفريق.

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رد جماهير الاتحاد على تصرف بنزيما

ووصفت فئات عريضة من جماهير العميد، اللاعب الفرنسي بأنه مستهتر.

بنزيما - كريم بنزيما

يذكر أن العلاقة حاليًّا بين كريم بنزيما وجماهير نادي الاتحاد متوترة، كما طالب الكثيرون برحيله، وذلك بعد إقصاء الاتحاد من بطولة كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري.

وكان النجم الفرنسي انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2023 كصفقة انتقال حر قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.

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