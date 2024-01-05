جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة اختبار القدرات العامة 5 فرص تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد علي الشهري تخصص في صيانة المركبات بالقوات البرية وافتتح ورشته بعد التقاعد مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ “المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل “المواطن” في مهرجان الكُتّاب والقرّاء.. احتفاء بالثقافة وحضور كبير
انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد التقاطه صورة جمعته مع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال.
ويعيش الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أيامًا صعبة، بعد خروجه من كأس العالم للأندية بنتائج فنية سيئة، إضافة لاحتلاله المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بعد الخسارة في آخر 3 مباريات دوريًّا.
واتجه البعض من جمهور العميد لقول أن أنمار له ميول هلالية، كما اتجه البعض الآخر لقول إن أنمار ليس متفرغًا للفريق بل مهتم بالتقاط الصور.
وفي سياق آخر، يُعاني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، من توتر للعلاقة مع جماهير النادي؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.
وقال الإعلامي الرياضي التركي “أكرم كونور” والمتخصص في أخبار سوق الانتقالات: إن بنزيما يجذب اهتمام بعض الأندية الأمريكية والأوروبية.
وقيل إن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية طلب رحيل كل من “عبدالله المعيوف، رومارينيو، حمدالله، كورونادو، حسن كادش، مدالله العليان، مارسيلو جروهي”.
وطلبت فئات عريضة من جماهير العميد رحيل اللاعب الفرنسي مقابل الإبقاء على حمدالله وهو ما أثار غضب اللاعب الفرنسي.