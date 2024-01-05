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الصورة جمعته بفهد بن نافل رئيس الهلال

جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٩ مساءً
جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد التقاطه صورة جمعته مع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال.

ترتيب الاتحاد في دوري روشن

ويعيش الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أيامًا صعبة، بعد خروجه من كأس العالم للأندية بنتائج فنية سيئة، إضافة لاحتلاله المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بعد الخسارة في آخر 3 مباريات دوريًّا.

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صورة أنمار الحائلي وفهد بن نافل

واتجه البعض من جمهور العميد لقول أن أنمار له ميول هلالية، كما اتجه البعض الآخر لقول إن أنمار ليس متفرغًا للفريق بل مهتم بالتقاط الصور.

أنمار الحائلي - فهد بن نافل

وفي سياق آخر، يُعاني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، من توتر للعلاقة مع جماهير النادي؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

وقال الإعلامي الرياضي التركي “أكرم كونور” والمتخصص في أخبار سوق الانتقالات: إن بنزيما يجذب اهتمام بعض الأندية الأمريكية والأوروبية.

وقيل إن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية طلب رحيل كل من “عبدالله المعيوف، رومارينيو، حمدالله، كورونادو، حسن كادش، مدالله العليان، مارسيلو جروهي”.

وطلبت فئات عريضة من جماهير العميد رحيل اللاعب الفرنسي مقابل الإبقاء على حمدالله وهو ما أثار غضب اللاعب الفرنسي.

 

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