جماهير الاتحاد لإدارة الحائلي: ما فعلتوه تجاه جوتا معيب وتخلصوا من كورونادو !

وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد رسائل قوية لإدارة أنمار الحائلي مطالبة بالإبقاء على اللاعب البرتغالي جوتا والتخلص من اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

جوتا عانى في الاتحاد

وعانى جوتا صاحب الـ 24 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع العميد، حيث كان من المتوقع انضمامه لنادي الاتفاق أو لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جماهير الاتحاد انتقدت تعامل إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب البرتغالي، حيث طالبت جماهير العميد بالتخلص من كورونادو لكثرة إصاباته وتواجد جوتا بدلًا منه في تشكيلة العميد.

وكان كورونادو انضم للاتحاد في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، بينما انضم جوتا للعميد في صيف 2023 قادمًا من نادي سيلتيك الإسكتلندي.