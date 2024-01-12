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بسبب تواضع أرقامه ومستواه الفني

جماهير الهلال ترفض التعاقد مع نجم مارسيليا

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
جماهير الهلال ترفض التعاقد مع نجم مارسيليا
المواطن - محمد سمعه

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رفضت فئات عريضة من جماهير الهلال، فكرة التعاقد مع البرازيلي رينان لودي نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني السابق واللاعب الحالي لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

أرقام صفقة الهلال المرتقبة

وخاض لودي صاحب الـ 25 عامًا 13 مباراة مع مارسيليا في الدوري الفرنسي الموسم الحالي لم ينجح في صناعة أي هدف أو إحراز أي أهداف، كما خاض ما يقرب من 32 مباراة مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي الموسم الماضي، لم ينجح فيهم في إحراز أي أهداف أو صناعة أي هدف.

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وكانت إدارة أزرق الرياض، فكرت في التعاقد مع ظهير أيسر جيد وذلك ليكون بديلًا للاعب ياسر الشهراني.

وسبق لـ لودي اللعب في صفوف أتلتيكو بارانينسي البرازيلي ولعب مع الأتلتيكو خلال الفترة من 2019 حتى 2023، كما انضم لنادي مارسيليا في العام الماضي.

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