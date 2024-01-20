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جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم منتخب الأردن

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٨ مساءً
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم منتخب الأردن
المواطن - محمد سمعه

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طالبت جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الأردني موسى التعمري نجم نادي مونبيليه الفرنسي ومنتخب الأردن خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأطلقت جماهير الهلال اليوم عبر منصة ” إكس” وسمًا بعنوان ” التعمري مطلب هلالي”.

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أرقام موسى التعمري 

وسجل التعمري صاحب الـ26 عامًا حتى الآن هدفين مع الفريق الأردني في بطولة كأس أمم آسيا 2023 بجانب تسجيله لـ 3 أهداف مع نادي مونبيليه في الدوري الفرنسي.

وأبدت جماهير أزرق الرياض رغبتها في ضم التعمري بديلًا للبرازيلي ميشايل.

وكان التعمري شارك اليوم في مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 بين المنتخبين.

موسى التعمري - منتخب الأردن

منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية

وبدأت مباراة منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد النشامى؛ سددها سون هيون مين بنجاح في الشباك عند الدقيقة التاسعة.

وأطلق سون تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 19، ورد موسى التعمري بتسديدة تصدى لها جو هيون، وواصل حارس مرمى كوريا الجنوبية التألق؛ وتصدى لتسديدة خطيرة من محمود المرضي.

وواصل لاعبو منتخب الأردن الأول لكرة القدم الضغط بقوة، بحثًا عن تعديل النتيجة، وسط تألق من الحارس جو هيون الذي تصدى لفرصة خطيرة، قبل أن يسجل بارك يونغ وو، هدف التعادل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 37.

موسى التعمري - منتخب الأردن

وسدد سون كرة قوية مرت بجوار المرمى، قبل أن يسجل يزن النعيمات هدف التقدم عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأردن ضد كوريا الجنوبية بنتيجة 2\1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب كوريا الجنوبية بقوة، لتعديل النتيجة، وسط تألق كبير من مدافعي النشامى، وحارس المرمى يزيد أبو ليلى الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ليُحافظ على تقدم الأردن.

وأنقذ يزيد أبو ليلى فرصة في الدقائق الأخيرة، لتستمر المحاولات من رفقاء سون، قبل أن يسجل يزن العرب هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بتعادل منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا.

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