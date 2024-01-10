جماهير الهلال تهاجم فؤاد أنور بعد تصريحاته عن سالم الدوسري .. ماذا قال ؟

هاجمت جماهير الهلال، فؤاد أنور نجم الكرة السعودية السابق؛ وذلك بسبب تصريحاته عن اللاعب سالم الدوسري بعد تعادل المنتخب السعودي أمس في مباراة فلسطين.

وكان أنور قال في برنامج المنتصف: “سالم الدوسري ليس القائد الذي نتمناه للمنتخب السعودي، خصوصًا في المباريات الكبيرة”.

وأضاف: “هو ليس قوي الشخصية، ولا يتحدث مع اللاعبين، ولو في بديل لسالم الدوسري هو سوف يرتاح أكثر”.

وانتقدت جماهير الهلال، أنور كونه نصراوي حيث قالوا بأنه دائمًا ينتقص من قدر أي شيء أو أي لاعب ينتمي لـ الهلال.

ويُعد الطرد في مباراة أمس هو الأول لسالم الدوسري في تاريخه مع المنتخب السعودي خلال 66 لقاء سواء كانت مباريات رسمية أو ودية.

وسبق للدوسري نيل 10 بطاقات صفراء وإحراز 20 هدفًا دوليًّا مع الأخضر.

فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: بسبب عدم وجود قائد في المنتخب حاليا أُعطيت شارة القيادة لسالم الدوسري تكريما له#المنتصف pic.twitter.com/Lf5xxjmVij — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 9, 2024