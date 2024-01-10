المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لـ كأس آسيا بثنائية في هونج كونج كل ما تود معرفته عن تعديلات الإقامة المميزة الفرصة الذهبية للمواطن والأجنبي جماهير الهلال تهاجم فؤاد أنور بعد تصريحاته عن سالم الدوسري .. ماذا قال ؟ يوتيوب تطلق ميزة جديدة لإنقاذ الحالات الصحية الطارئة الداخلية تستعرض تقنيات المركبات الأمنية في مؤتمر خدمات الحج والعمرة حرس الحدود يحبط تهريب 83 كيلو قات في عسير خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر طقس الخميس.. شبورة على المدينة المنورة وبدر وينبع يزيد الراجحي يُتوج بـ 3 ميداليات ذهبية في رالي داكار وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا
هاجمت جماهير الهلال، فؤاد أنور نجم الكرة السعودية السابق؛ وذلك بسبب تصريحاته عن اللاعب سالم الدوسري بعد تعادل المنتخب السعودي أمس في مباراة فلسطين.
وكان أنور قال في برنامج المنتصف: “سالم الدوسري ليس القائد الذي نتمناه للمنتخب السعودي، خصوصًا في المباريات الكبيرة”.
وأضاف: “هو ليس قوي الشخصية، ولا يتحدث مع اللاعبين، ولو في بديل لسالم الدوسري هو سوف يرتاح أكثر”.
وانتقدت جماهير الهلال، أنور كونه نصراوي حيث قالوا بأنه دائمًا ينتقص من قدر أي شيء أو أي لاعب ينتمي لـ الهلال.
ويُعد الطرد في مباراة أمس هو الأول لسالم الدوسري في تاريخه مع المنتخب السعودي خلال 66 لقاء سواء كانت مباريات رسمية أو ودية.
وسبق للدوسري نيل 10 بطاقات صفراء وإحراز 20 هدفًا دوليًّا مع الأخضر.
فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: بسبب عدم وجود قائد في المنتخب حاليا أُعطيت شارة القيادة لسالم الدوسري تكريما له#المنتصف pic.twitter.com/Lf5xxjmVij
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 9, 2024
فيديو | نجم الكرة السعودية فؤاد أنور: سالم الدوسري ليس القائد الذي نتمناه للمنتخب السعودي #المنتصف pic.twitter.com/rr72n1vYxX
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 9, 2024