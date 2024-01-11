Icon

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا Icon توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة Icon هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟ Icon 21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام Icon جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك Icon سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب Icon رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن Icon وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028 Icon الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات Icon 89 مستثمرًا محتملًا في السعودية عقب مؤتمر التعدين الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لحضور كأس السوبر الإسباني

جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٤ مساءً
جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت جماهير برشلونة وأوساسونا في التوافد إلى ملعب “الأول بارك” في الرياض، لحضور مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

حضور جماهير برشلونة وأوساسونا

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وأوساسونا، اليوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

قد يهمّك أيضاً
وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا

وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

جماهير أوساسونا في الأول بارك
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @mosgovsa

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا، قبل قليل، لبدء تواجد جماهير الفريقين إلى ملعب “الأول بارك”، وبدت علامات السعادة والثقة على جماهير الفريق الكتالوني.

جماهير برشلونة في الأول بارك
جانب من الحضور الجماهيري – المصدر @mosgovsa

ويتوقع أن يدفع تشافي في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بالتشكيل التالي؛ بينيا، كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي، سيرجي روبرتو، دي يونج، جوندوجان، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @mosgovsa

ريال مدريد ينتظر الفائز

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 بالأمس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم