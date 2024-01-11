التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟ 21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028 الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات 89 مستثمرًا محتملًا في السعودية عقب مؤتمر التعدين الدولي
بدأت جماهير برشلونة وأوساسونا في التوافد إلى ملعب “الأول بارك” في الرياض، لحضور مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.
ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وأوساسونا، اليوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.
ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا، قبل قليل، لبدء تواجد جماهير الفريقين إلى ملعب “الأول بارك”، وبدت علامات السعادة والثقة على جماهير الفريق الكتالوني.
ويتوقع أن يدفع تشافي في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بالتشكيل التالي؛ بينيا، كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي، سيرجي روبرتو، دي يونج، جوندوجان، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.
وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 بالأمس.