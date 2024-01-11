جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك

بدأت جماهير برشلونة وأوساسونا في التوافد إلى ملعب “الأول بارك” في الرياض، لحضور مواجهة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

حضور جماهير برشلونة وأوساسونا

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وأوساسونا، اليوم الخميس، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا، قبل قليل، لبدء تواجد جماهير الفريقين إلى ملعب “الأول بارك”، وبدت علامات السعادة والثقة على جماهير الفريق الكتالوني.

ويتوقع أن يدفع تشافي في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بالتشكيل التالي؛ بينيا، كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي، سيرجي روبرتو، دي يونج، جوندوجان، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيران توريس.

ريال مدريد ينتظر الفائز

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 بالأمس.