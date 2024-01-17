جمعية أسر التوحد تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات جمعية أسر التوحد، حصدت الجمعية جائزة أفضل بيئة عمل عن العام الماضي 2023.

أول جمعية في المملكة تحصد الجائزة

وقالت الجمعية، في بيان لها: “امتدادًا لعملٍ استثنائيٍ دؤوب، وبذلٍ إنسانيٍ شغوف ومتواصل؛ نسعد اليوم بتحقيق جائزة دولية كأول جمعية في المملكة تحصد شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2023”.

تميز غير مستغرب من قيادة مميزة

وانهالت التهاني والتبريكات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا الإنجاز الجديد، حيث علقت د. أمل الأحمري بقولها: تميز غير مستغرب من قيادة مميزة.

وقالت جميلة الشهري “الحمد لله على لذة النجاح، الحمد لله على الفرح، الحمد لله على ثمرة الإنجاز، الحمد لله دائماً وابداً”.

وعلق المستشار/ عبدالعلام الفلقي الشريف بقوله: “مبارك لكم هذا الإنجاز الدولي بومضات متجلية بلغة النتائج العالمية، وإلى مزيد من النجاحات”.