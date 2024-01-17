ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس جمعية أسر التوحد تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023 أنشيلوتي يضم القوة الضاربة لقائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو طيران ناس يحتفل بتدشين وجهتين جديدتين من جدة إلى مومباي وأسمرة نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة إستاد محمد بن سلمان في القدية أبرز الاستعدادات لاستضافة كأس العام 2034 أهم لقطات وتصريحات الوفد السعودي المشارك في دافوس تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Foxit تفاصيل تعاقد الهلال مع رينان لودي بدعم الوليد بن طلال
في إنجاز جديد يضاف لإنجازات جمعية أسر التوحد، حصدت الجمعية جائزة أفضل بيئة عمل عن العام الماضي 2023.
وقالت الجمعية، في بيان لها: “امتدادًا لعملٍ استثنائيٍ دؤوب، وبذلٍ إنسانيٍ شغوف ومتواصل؛ نسعد اليوم بتحقيق جائزة دولية كأول جمعية في المملكة تحصد شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2023”.
وانهالت التهاني والتبريكات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا الإنجاز الجديد، حيث علقت د. أمل الأحمري بقولها: تميز غير مستغرب من قيادة مميزة.
وقالت جميلة الشهري “الحمد لله على لذة النجاح، الحمد لله على الفرح، الحمد لله على ثمرة الإنجاز، الحمد لله دائماً وابداً”.
وعلق المستشار/ عبدالعلام الفلقي الشريف بقوله: “مبارك لكم هذا الإنجاز الدولي بومضات متجلية بلغة النتائج العالمية، وإلى مزيد من النجاحات”.