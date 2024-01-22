جمعية أسر التوحد تحقق الجائزة الدولية “أفضل بيئة عمل” في المملكة

حققت جمعية أسر التوحد منجزًا مهمًّا جديدًا في مسيرة النجاح الممتدة حيث حصدت شهادة دولية Great Place to Work كأول جمعية في المملكة تحقق هذا المنجز الــفــريد.

وذكر سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: ” يأتي هذا الفوز نتيجة لعمل دؤوب مخلص وبذل دائم في سبيل تنمية وتمكين ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وترقية الخدمات المقدمة لهم لأفضل المستويات ووفقًا لأعلى المعايير .. فالشكر والتقدير موصول للزملاء والزميلات من فريق العمل المميز في الجمعية .. والقادم بحول الله أجمل “.

جائزة أفضل بيئة عمل

حيث شهد عام 2023 عددًا طائلًا من المشروعات والملتقيات والمؤتمرات التي نظمتها الجمعية بدءاً من المشروع الفني ريشة طيف والذي يهدف لتمكين المهارات الفنية وصقلها لذوي التوحد مرورًا بتحقيق الرقم القياسي في الموسوعة العالمية غينيس عبر حملة ” لعز التوحد ” بالتزامن مع شهر التوعية باضطراب طيف التوحد.

أضخم مشروع من نوعه

واستكمل العمل في أضخم مشروع من نوعه على مستوى المملكة ” قافلة طيف عزيز ” والتي هدفت لإيصال الخدمات الجوًالة لذوي التوحد حيث قطعت أكثر من 14.000 كيلومتر لكافة مناطق المملكة والتي استمرت لمدة أربعة أشهر متواصلة .. وصولًا لمؤتمر تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل بالتعاون مع وزارة الدفاع والذي شهد حضور نخبة الخبراء والمختصين من حول العالم في مجالي التوحد والتقنية .. واختتم العام مع إطلاق أول مسلسل 3D للتوحد في العالم.

ومن غير المستغرب أن تأتي هذه النجاحات الكبرى متوالية بدءً من بيئة عمل داخلية منظمة وتتميز بالإبداع والتميز والطموح .. الذي يشهده الجميع.