جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: أنقذوا الفلسطينيين من “الإبادة الجماعية”

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عقدت محكمة العدل الدولية جلسة اليوم الخميس للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب “عملية إبادة جماعية في غزة”.
وطالبت دعوى جنوب إفريقيا بالحصانة للمدنيين في غزة، ووقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
وقال ممثل جنوب إفريقيا، إن “الاحتلال الإسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني، وأهدر حقه في تقرير مصيره، وكثف انتهاكاته في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف: “الكيان المحتل يرتكب منذ عقود أعمال إبادة وفرض حصاراً على قطاع غزة، كما فرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري، ومستقبل الفلسطينيين في يد محكمة العدل الدولية”.
وواصل وزير العدل في جنوب إفريقيا: “نرفض جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والعنف في فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر، ورد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود”.
وختم: “المجتمع الدولي فشل في منع إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة، حيث قصفت الممرات الآمنة التي يمر بها اللاجئون، ارتكبت أعمال قتل جماعي ضد الفلسطينيين، كما أن مئات الأسر في غزة تم محوها بالكامل”.