جهود مكثفة من إجابة السائلين لضيوف الرحمن

تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية لضيوف الرحمن.

وتعول الهيئة على العديد من الإدارات المختصة داخل البيت العتيق، لتعينهم في أمور العقيدة والمناسك وبلغات عدة.

إدارة إجابة السائلين

وترد إدارة إجابة السائلين على كافة الاستفسارات في الأمور الشرعية والفقهية من خلال (71) من أصحاب الفضيلة والعلماء، مع وجود المترجمين في المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين.