جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أن جوازات مطار الطائف الدولي ضبطت مسافرًا من الجنسية الباكستانية قدم إلى السعودية لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع.
وأضافت المديرية العامة للجوازات أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.