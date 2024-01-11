Icon

تيك توك تحد من الماركات العالمية المقلدة ضمن متجرها Icon الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة Icon إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان Icon جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة Icon بالفيديو.. الوليد بن طلال يسير بدراجة خلف أحفاده في العلا Icon 4 عوامل تتسبب في دفء مكة المكرمة شتاءً Icon تداول لقطات لظهور كائن فضائي في البرازيل Icon استقرار أسعار النفط عقب خسائر من ارتفاع المخزونات Icon على بن حمري وابن مانع يتوهجان بختام أمسيات مهرجان الكُتاب والقراء الشعرية Icon 500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عن طريق تحريف بصمات الأصابع

جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٩ مساءً
جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أن جوازات مطار الطائف الدولي ضبطت مسافرًا من الجنسية الباكستانية قدم إلى السعودية لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع.

وأضافت المديرية العامة للجوازات أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

قد يهمّك أيضاً
ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا

ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا

مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ

مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم