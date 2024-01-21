وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية جوتا يقود ليفربول لاكتساح بورنموث برباعية أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران ترامب يكتسح استطلاعات الرأي أمام منافسيه في الانتخابات التمهيدية ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح وظائف شاغرة لدى شركة معادن توجيهات في اجتماع لجنة جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول
انتهت، منذ قليل، مباراة بورنموث ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز كبير برباعية دون رد.
وبدأ الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد ليفربول بشكل سريع، وأطلق هيل تسديدة قوية، تألق أليسون بيكر وحولها لركنية، ورد ماك أليستر بتسديدة، إلا أنها مرت بجوار المرمى.
وضغط الريدز بقوة، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع، واعتمد لاعبوه على التسديدات، وتألق الحارس نيتو أمام صاروخية دياز، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبيًّا.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح ليفربول في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق داروين نونيز بعد تمريرة من جوتا، وكاد بورنموث أن يتعادل من تسديدة كلويفرت، إلا أن الكرة ارتطمت بفان دايك، وتحولت ركنية.
ومرر البديل جاكبو، كرة لجوتا سددها بقوة، ليهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 70، قبل أن يحرز الهدف الثالث من تسديدة أرضية عند الدقيقة 79، وواصل الفريقان الضغط بحثًا عن هدف جديد.
وتمكن نونيز من تسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بعد عرضية من جويز، لتنتهي المباراة بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لفوز برباعية ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.