جوتا يقود ليفربول لاكتساح بورنموث برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة بورنموث ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز كبير برباعية دون رد.

تعادل سلبي

وبدأ الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد ليفربول بشكل سريع، وأطلق هيل تسديدة قوية، تألق أليسون بيكر وحولها لركنية، ورد ماك أليستر بتسديدة، إلا أنها مرت بجوار المرمى.

وضغط الريدز بقوة، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع، واعتمد لاعبوه على التسديدات، وتألق الحارس نيتو أمام صاروخية دياز، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبيًّا.

ليفربول يتألق ضد بورنموث

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح ليفربول في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق داروين نونيز بعد تمريرة من جوتا، وكاد بورنموث أن يتعادل من تسديدة كلويفرت، إلا أن الكرة ارتطمت بفان دايك، وتحولت ركنية.

ومرر البديل جاكبو، كرة لجوتا سددها بقوة، ليهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 70، قبل أن يحرز الهدف الثالث من تسديدة أرضية عند الدقيقة 79، وواصل الفريقان الضغط بحثًا عن هدف جديد.

وتمكن نونيز من تسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع بعد عرضية من جويز، لتنتهي المباراة بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لفوز برباعية ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.