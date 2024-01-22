جوجل تطرح شريط أدوات الكتابة الصوتية

طرحت جوجل شريط أدوات الكتابة الصوتية المساعد لجهازها اللوحي Pixel Tablet عبر لوحة المفاتيح Gboard، وذلك بعد وصول ميزة الكتابة اليدوية في حقول النص وواجهة مستخدم لوحة المفاتيح الجديدة.

شريط الأدوات الجديد

وتحصل على شريط الأدوات الجديد البسيط والانسيابي بدلًا من أن تظل لوحة المفاتيح الكاملة مرئية عند تشغيل الكتابة الصوتية عبر المساعد الصوتي.

وصممت جوجل شريط الأدوات هذا لمساعدتك في رؤية المزيد من شاشتك أثناء الكتابة بصوتك، إذ إنه صغير الحجم ومفيد، ولا يعرض سوى الخيارات الأساسية دون أن يشغل مساحة كبيرة.

مزايا شريط الأدوات

ويتيح لك شريط أدوات الكتابة الصوتية المساعد تغيير الإعدادات بسرعة، واستخدام الأوامر الصوتية، والتبديل إلى الرموز التعبيرية، والوصول إلى الحافظة.

كما يمكنك تحريكه في جميع أنحاء الشاشة، وتظل تحصل على اقتراحات نصية بالقرب من المكان الذي تكتب فيه، مما يسهل الكتابة والتحرير. وتوفر القائمة الكاملة الموجودة في الجهة اليسرى إمكانية الوصول إلى الإعدادات وإظهار الأوامر الصوتية وإظهار الحافظة وإظهار الترجمة.