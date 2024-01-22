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جوجل تطرح شريط أدوات الكتابة الصوتية

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤١ مساءً
جوجل تطرح شريط أدوات الكتابة الصوتية
المواطن - فريق التحرير

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طرحت جوجل شريط أدوات الكتابة الصوتية المساعد لجهازها اللوحي Pixel Tablet عبر لوحة المفاتيح Gboard، وذلك بعد وصول ميزة الكتابة اليدوية في حقول النص وواجهة مستخدم لوحة المفاتيح الجديدة.

شريط الأدوات الجديد

وتحصل على شريط الأدوات الجديد البسيط والانسيابي بدلًا من أن تظل لوحة المفاتيح الكاملة مرئية عند تشغيل الكتابة الصوتية عبر المساعد الصوتي.

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وصممت جوجل شريط الأدوات هذا لمساعدتك في رؤية المزيد من شاشتك أثناء الكتابة بصوتك، إذ إنه صغير الحجم ومفيد، ولا يعرض سوى الخيارات الأساسية دون أن يشغل مساحة كبيرة.

مزايا شريط الأدوات

ويتيح لك شريط أدوات الكتابة الصوتية المساعد تغيير الإعدادات بسرعة، واستخدام الأوامر الصوتية، والتبديل إلى الرموز التعبيرية، والوصول إلى الحافظة.

كما يمكنك تحريكه في جميع أنحاء الشاشة، وتظل تحصل على اقتراحات نصية بالقرب من المكان الذي تكتب فيه، مما يسهل الكتابة والتحرير. وتوفر القائمة الكاملة الموجودة في الجهة اليسرى إمكانية الوصول إلى الإعدادات وإظهار الأوامر الصوتية وإظهار الحافظة وإظهار الترجمة.

لوحة المفاتيح التعبيرية

ويتبع ذلك اختصار يفتح لوحة المفاتيح التعبيرية/ الرموز التعبيرية في نافذة عائمة، في حين تظهر المطالبات التعليمية في المنتصف.

وتحصل في الجهة اليمنى على زر لإعادة لوحة المفاتيح الكاملة والميكروفون لبدء تحويل الكلام إلى نص أو إيقافه. وتقول جوجل: إن واجهة مستخدم لوحة المفاتيح الجديدة هي وسيلة لرؤية المزيد من شاشتك عند الكتابة الصوتية.

نقل شريط الأدوات

ويمكنك نقل شريط الأدوات إلى أي مكان، وشمل ذلك الحافة اليسرى أو الحافة اليمنى من شاشتك عند توفر تخطيط رأسي.

وتظهر اقتراحات النص مضمنة بجوار المؤشر. وتحصل على زر “شريط الأدوات” بجوار الميكروفون الصوتي عندما تكون لوحة المفاتيح الكاملة مفتوحة. ويستمر شريط الأدوات هذا في مختلف حقول النص.

شريط أدوات الكتابة

ويأتي شريط أدوات الكتابة الصوتية المساعد حتى الآن مع النسخة التجريبية من تطبيق لوحة المفاتيح Gboard برقم الإصدار 13.7 عبر جهاز Pixel Tablet الذي يعمل بإصدار المنصة ربع السنوي الأول المستقر من أندرويد 14. وليس من الواضح إذا كانت جوجل تخطط لجلب شريط أدوات الكتابة الصوتية المساعد إلى هواتف Pixel.

وألمحت جوجل إلى شيء مماثل للهواتف في العام الماضي، لذلك قد لا تكون هذه الطريقة الجديدة للكتابة الصوتية خاصة للأجهزة اللوحية فقط.

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