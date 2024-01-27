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يمكن وضعها في مكان واحد

جوجل تطلق ميزة تجميع الصور المتشابهة

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٣ مساءً
جوجل تطلق ميزة تجميع الصور المتشابهة
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت خدمة إدارة صور جوجل، ميزة جديدة تتيح تجميع الصور المتشابهة وعرضها في شكل حزم لتسهيل تنظيمها والوصول إليها، ويمكن الوصول إلى تلك الميزة في نظامي أندرويد و iOS بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على التفضيلات، ثم تفعيل ميزة تجميع الصور المتشابهة، أو تعطيلها.

كيفية عمل ميزة تجميع الصور

وستظهر نافذة منبثقة تشرح آلية عمل ميزة تجميع الصور المتشابهة، التي يمكنها إيجاد الصور ومقاطع الفيديو المتشابهة ووضعها في مكان واحد، مع إمكانية تفعيلها مباشرةً من تلك النافذة فور توفرها.

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وتساعد تلك الميزة في ترتيب الصور ومقاطع الفيديو التي يمتلئ بها معرض الصور الذي يعرض العناصر وفقًا لترتيبها الزمني، ويصعب على معظم المستخدمين ترتيبه بطريقة ملائمة.

تجميع الصور المتشابهة

جدير بالذكر أن تلك الميزة تسهم فقط في تنظيم عرض الصور، ولا تغير أي صور داخل المعرض أو تحذفها.

وعند تفعيل ميزة تجميع الصور المتشابهة، تُعرض الصور في هيئة حزم مختلفة في الحجم مع عرض صورة بارزة لكل حزمة وأيقونة مميزة ورقم يشير إلى عدد الصور ومقاطع الفيديو في الحزمة.

خيارات مختلفة للتعديل

وتُشارك الصور بالضغط المطوّل على الحزمة ثم اختيار مشاركة، مع وجود خيارات لمشاركة كافة الصور أو الصورة الأهم في الحزمة. وتُنشئ جوجل حزم الصور على نحو تلقائي، حيث تجمع الصور ومقاطع الفيديو التي جرى التقاطها خلال فترة قصيرة معًا، كما تُبرز الصورة المميزة فيها آليًا.

وتتيح جوجل خيارات مختلفة للتعديل في الحزم، ومنها إلغاء تجميع الصور أو إعادة ترتيب الصور فيها أو تغيير الصورة البارزة أو حذف صورة منها، وغيرها، كما توضح جوجل في مستند الدعم الخاص بتلك الميزة على موقعها الرسمي.

 

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