شاهد .. ناميبيا تهزم منتخب تونس بهدف سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي طريف الأبرد خلال الـ10 سنوات الماضية طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا جوجل تكشف سبب تباطؤ موقع يوتيوب روبوت إيلون ماسك يقوم بمهمة غير متوقعة شاهد .. المنتخب السعودي يتأخر بهدف ضد عمان في الشوط الأول حريق مركبة في جدة ولا إصابات أبرز العقوبات الموقعة على نجوم صنعوا أزمات في المنتخب السعودي
أكدت جوجل أن حالات التباطؤ الأخيرة التي يواجهها الأشخاص عبر موقع يوتيوب ليست مرتبطة بحربها ضد أدوات منع الإعلانات، بعدما واجه مستخدمو يوتيوب مشاكل كبيرة خلال الأيام الماضية في السرعة.
وواجه المستخدمون موجة جديدة من التباطؤ في الأسبوع الماضي، ولجأ الكثيرون إلى منصة ريديت للشكوى من المشكلة. وأبلغ مستخدمو يوتيوب أنهم يواجهون تأخيرات كبيرة في الموقع عند تمكين أدوات منع الإعلانات.
ويعاني بعض الأشخاص الذين لديهم اشتراك يوتيوب بريميوم أيضًا من تباطؤ لأنهم يستخدمون أدوات منع الإعلانات لأغراض أخرى.
وأكدت جوجل أن أدوات منع الإعلانات ليس لها علاقة بالمشكلة المستمرة دون تقديم أي أسباب حقيقية لتباطؤ الفيديو.
ونفت عملاقة البحث التقارير التي افترضت أنها كثفت جهودها لمنع مستخدمي يوتيوب من استخدام أدوات منع الإعلانات، التي تؤثر بشكل كبير في نموذج الموقع لتحقيق الدخل.
وقالت الشركة في بيان: “لا علاقة لجهودنا في الكشف عن أداة منع الإعلانات بالتقارير الأخيرة عن المستخدمين الذين يعانون من تأخيرات في التحميل عبر يوتيوب”.
وأضافت الشركة: “يقدم مركزنا للمساعدة نصائح بخصوص استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات”.
ويبدو أن المشكلات مرتبطة أيضًا باستخدام الإصدارات الحديثة من AdBlock وAdBlock Plus.
ووفقًا لمطور uBlock Origin، رايموند هيل، فإن حالات التباطؤ تكون كبيرة جدًّا لأولئك الذين يستخدمون كل من AdBlock وAdBlock Plus في وقت واحد. ويبدو أن التحديثات الأخيرة برقم الإصدار 5.17 لإضافة Adblock وبرقم الإصدار 3.22 لإضافة Adblock Plus تسبب بعض المشكلات في الأداء.
وأوضح هيل أن المشكلة تكمن في أدوات منع الإعلانات، وليس في جوجل التي أدخلت تعليمات برمجية جديدة لإبطاء يوتيوب. وأكد موقع يوتيوب مرات عديدة في الماضي أن أدوات منع الإعلانات تتعارض مع شروطه للخدمة وتؤثر أيضًا في أرباح منشئي المحتوى.
ونظرًا إلى موقف يوتيوب بخصوص هذه المسألة، فقد افترض الكثيرون أن حالات تباطؤ الفيديو الأخيرة كانت مرتبطة باستخدام أدوات منع الإعلانات.