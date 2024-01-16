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ليست مرتبطة بحربها ضد أدوات منع الإعلانات

جوجل تكشف سبب تباطؤ موقع يوتيوب

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٩ مساءً
جوجل تكشف سبب تباطؤ موقع يوتيوب
المواطن - فريق التحرير

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أكدت جوجل أن حالات التباطؤ الأخيرة التي يواجهها الأشخاص عبر موقع يوتيوب ليست مرتبطة بحربها ضد أدوات منع الإعلانات، بعدما واجه مستخدمو يوتيوب مشاكل كبيرة خلال الأيام الماضية في السرعة.

تباطؤ موقع يوتيوب

وواجه المستخدمون موجة جديدة من التباطؤ في الأسبوع الماضي، ولجأ الكثيرون إلى منصة ريديت للشكوى من المشكلة. وأبلغ مستخدمو يوتيوب أنهم يواجهون تأخيرات كبيرة في الموقع عند تمكين أدوات منع الإعلانات.

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ويعاني بعض الأشخاص الذين لديهم اشتراك يوتيوب بريميوم أيضًا من تباطؤ لأنهم يستخدمون أدوات منع الإعلانات لأغراض أخرى.

أدوات منع الإعلانات

وأكدت جوجل أن أدوات منع الإعلانات ليس لها علاقة بالمشكلة المستمرة دون تقديم أي أسباب حقيقية لتباطؤ الفيديو.

ونفت عملاقة البحث التقارير التي افترضت أنها كثفت جهودها لمنع مستخدمي يوتيوب من استخدام أدوات منع الإعلانات، التي تؤثر بشكل كبير في نموذج الموقع لتحقيق الدخل.

تأخيرات التحميل عبر يوتيوب

وقالت الشركة في بيان: “لا علاقة لجهودنا في الكشف عن أداة منع الإعلانات بالتقارير الأخيرة عن المستخدمين الذين يعانون من تأخيرات في التحميل عبر يوتيوب”.

وأضافت الشركة: “يقدم مركزنا للمساعدة نصائح بخصوص استكشاف الأخطاء وإصلاحها للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات”.

الإصدارات الحديثة

ويبدو أن المشكلات مرتبطة أيضًا باستخدام الإصدارات الحديثة من AdBlock وAdBlock Plus.

ووفقًا لمطور uBlock Origin، رايموند هيل، فإن حالات التباطؤ تكون كبيرة جدًّا لأولئك الذين يستخدمون كل من AdBlock وAdBlock Plus في وقت واحد. ويبدو أن التحديثات الأخيرة برقم الإصدار 5.17 لإضافة Adblock وبرقم الإصدار 3.22 لإضافة Adblock Plus تسبب بعض المشكلات في الأداء.

السبب الحقيقي في بطء يوتيوب

وأوضح هيل أن المشكلة تكمن في أدوات منع الإعلانات، وليس في جوجل التي أدخلت تعليمات برمجية جديدة لإبطاء يوتيوب. وأكد موقع يوتيوب مرات عديدة في الماضي أن أدوات منع الإعلانات تتعارض مع شروطه للخدمة وتؤثر أيضًا في أرباح منشئي المحتوى.

ونظرًا إلى موقف يوتيوب بخصوص هذه المسألة، فقد افترض الكثيرون أن حالات تباطؤ الفيديو الأخيرة كانت مرتبطة باستخدام أدوات منع الإعلانات.

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