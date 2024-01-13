Icon

شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم Icon الغذاء والدواء: جميع المياه المعبأة تستوفي المواصفات السعودية الخليجية Icon تسلا وفولفو تقرران تعليق الإنتاج جزئيًا بسبب توترات البحر الأحمر Icon احتفالات في تايوان بعد فوز غريم الصين بالرئاسة Icon مروجو مخدرات ومرتكبو مشاجرات بقبضة رجال الأمن Icon ضبط سودانيين قطعا الأشجار وخزنا الحطب المحلي بمكة المكرمة Icon أول تعادل في كأس أمم آسيا .. لا أهداف بين الصين وطاجيكستان Icon رسائل المدارس إلى الطلاب مع عودتهم بعد الإجازة Icon السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة تشغيل مخالفي الإقامة والعمل Icon طريف أبرد من لوس أنجلوس ولشبونة في الشتاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تشمل يوتيوب والبحث والخدمات الإعلانية

جوجل تمنح المستخدمين تحكمًا إضافيًا في البيانات

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٤ مساءً
جوجل تمنح المستخدمين تحكمًا إضافيًا في البيانات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جوجل تغييرًا من شأنه أن يسمح للمستخدمين في أوروبا بتحديد مقدار مشاركة البيانات بدقة عبر خدمات الشركة المحددة، وتأتي السياسة الجديدة استجابةً لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ويعني هذا التحديث أنه يمكنك الآن اختيار خدمات جوجل التي يمكنها الوصول إلى بياناتك.

ميزة جديدة لمستخدمي جوجل

وتمنح هذه السياسة المستخدمين الحرية في التوقف عن مشاركة البيانات مع جميع الخدمات المحددة أو بعضها أو لا شيء منها.

قد يهمّك أيضاً
صناعة الورق توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك ABC بـ 24.9 مليون يورو

صناعة الورق توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك ABC بـ 24.9 مليون يورو

السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين

السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين

وتشمل الخدمات المدرجة يوتيوب والبحث والخدمات الإعلانية ومتجر جوجل بلاي وكروم وجوجل للتسوق والخرائط.

إيقاف الاحتيال

وتستمر الشركة في مشاركة بيانات المستخدم عندما يكون ذلك ضروريًا لإكمال مهمة من أجل الالتزام بالقانون أو إيقاف الاحتيال أو الحماية من إساءة الاستخدام، مثل إذا كنت تدفع مقابل عملية شراء عبر جوجل للتسوق باستخدام جوجل باي.

ولا يعد هذا بمنزلة التغيير الكبير الذي يجب على الشركة إجراؤه للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يدخل حيز التنفيذ في السادس من شهر مارس.

قواعد التشغيل والمنافسة

ويتضمن القانون أيضًا قواعد إضافية بشأن قابلية التشغيل البيني والمنافسة، ولن تتمكن عملاقة البحث بعد الآن من تفضيل خدماتها في نتائج البحث مقارنةً بخدمات الشركات الأخرى. ولا تتوافق جميع شركات التكنولوجيا الكبرى مع التغييرات العديدة التي أدخلها قانون الأسواق الرقمية.

واختارت جوجل عدم الاعتراض على وضعها ضمن قائمة الشركات الخاضعة للقانون، مع أن بايت دانس وميتا وآبل تحارب هذا التصنيف في المحكمة. ولا يعد الاتحاد الأوروبي بمنزلة السلطة التشريعية الوحيدة التي اعترضت على امتلاك جوجل لمجموعات كبيرة من بيانات المستخدم.

دعوى قضائية

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على الشركة فيما يُرجح أنها المحاكمة الكبرى لمكافحة الاحتكار في البلاد منذ أن هاجمت الحكومة مايكروسوفت في التسعينيات.

وذكرت وزارة العدل في إحدى حججها أن الكمية الكبيرة من بيانات المستخدم التي جمعتها الشركة على مر السنين أدت إلى إنشاء حصن البيانات الذي يساعد في ضمان بقاء الشركة بمنزلة محرك البحث الرائد في العالم.

ربط البحث والخرائط

ولاحظت الشركة أنه إذا ألغى المستخدم ربط البحث ويوتيوب وكروم، فإن ذلك يؤدي إلى خسارته للتوصيات الخاصة عبر يوتيوب.

وفي حال ألغى المستخدم ربط البحث والخرائط، فلن تتمكن الخرائط بعد ذلك من اقتراح المواقع، مثل المطاعم، بناءً على النشاط السابق.

ويقع قرار إلغاء الارتباط على عاتق المستخدمين الفرديين، ويوفر مزيدًا من التحكم في استخدام بياناتك داخل نظام جوجل البيئي، مع أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان بعض المزايا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف
الرياضة

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل...

الرياضة
حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة
حساب المواطن

حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن
المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
الرياضة

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا...

الرياضة
جريان وتدفق السيول غرب رفحاء
السعودية اليوم

جريان وتدفق السيول غرب رفحاء

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا...

السعودية اليوم
ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي
الرياضة

ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي

الرياضة
شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي
الرياضة

شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت...

الرياضة