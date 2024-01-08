مشاريع تنموية لتأمين سلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة جوردان هندرسون إلى بايرن ميونخ .. التفاصيل كاملة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن تستقيل من منصبها تراجع أسعار النفط لـ 78 دولارًا للبرميل توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم وفاة فرانز بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية 3 ظواهر قارسة البرودة حدثت في التسعينيات إحباط تهريب 115 كيلو قات في جازان نجم الاتحاد على رادار توتنهام فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
يرغب اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون في الرحيل عن نادي الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وكشفت شبكة Talk Sport أن هندرسون عرض نفسه على ناديي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين للانضمام لأحدهما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
كما ارتبط اسم نجم ليفربول الإنجليزي السابق، بالانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث يرغب في مغادرة الاتفاق بعد 6 أشهر من الانضمام لفارس الدهناء.
وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن هندرسون يريد مغادرة الاتفاق لسببين وهما “عدم تأقلمه على أجواء مدينة الدمام” بجانب ”تراجع نتائج نادي الاتفاق والحضور الجماهيري الضعيف” حيث لم ينجح فارس الدهناء في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات، بجانب حضور ما يقرب من 7000 مشجع في ملعب سعته تصل إلى 35 ألفًا على حد وصف الصحيفة البريطانية.
وفي حال رغب هندرسون في مغادرة الاتفاق، قبل نهاية عقده سيكون عليه دفع شرط جزائي قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني للعودة مجددًا للدوري الإنجليزي.
وكان هندرسون رحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف 2023 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.