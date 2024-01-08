جوردان هندرسون إلى بايرن ميونخ .. التفاصيل كاملة

يرغب اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون في الرحيل عن نادي الاتفاق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكشفت شبكة Talk Sport أن هندرسون عرض نفسه على ناديي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين للانضمام لأحدهما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما ارتبط اسم نجم ليفربول الإنجليزي السابق، بالانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث يرغب في مغادرة الاتفاق بعد 6 أشهر من الانضمام لفارس الدهناء.

سبب رغبة جوردان في مغادرة الاتفاق

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن هندرسون يريد مغادرة الاتفاق لسببين وهما “عدم تأقلمه على أجواء مدينة الدمام” بجانب ”تراجع نتائج نادي الاتفاق والحضور الجماهيري الضعيف” حيث لم ينجح فارس الدهناء في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات، بجانب حضور ما يقرب من 7000 مشجع في ملعب سعته تصل إلى 35 ألفًا على حد وصف الصحيفة البريطانية.

وفي حال رغب هندرسون في مغادرة الاتفاق، قبل نهاية عقده سيكون عليه دفع شرط جزائي قيمته 7 ملايين جنيه إسترليني للعودة مجددًا للدوري الإنجليزي.

وكان هندرسون رحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف 2023 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.