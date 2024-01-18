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بعد إنهاء التعاقد بالتراضي

جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٦ مساءً
جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا
المواطن - فريق التحرير

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وجه النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، رسالة إلى نادي الاتفاق وجماهيره، بعد الإعلان عن رحيله رسميًّا عن الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

الاتفاق يعلن رحيل جوردان هندرسون

وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قبل قليل، عن إنهاء تعاقده مع جوردان هندرسون اليوم بشكل فوري، مؤكدًا في بيانه، على أن هذا القرار؛ جاء بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.

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جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @JHenderson

هندرسون يودع الجماهير

ونشر هندرسون صورة لفريق الاتفاق، وهو يحمل شارة القيادة، عبر حسابه الخاص على “إكس”، وقال: “يؤسفني أن أقول إنني سأترك الفريق بشكل فوري.. لم يكن قرارًا سهلًا، ولكن أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي”.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @JHenderson

وواصل جوردان هندرسون، تغريدته قائلًا: “أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر نادي الاتفاق وجماهيره على كل الدعم الذي قدمته لي خلال فترة وجودي في الفريق.. لقد شعر بالحب منذ اليوم الأول”.

واختتم النجم الإنجليزي صاحب الـ33 عامًا، رسالته إلى جماهير نادي الاتفاق، قائلًا: “سأستمر في مشاهدة الفريق وآمل في نجاحه.. حظًّا سعيدًا في المستقبل”.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @SPL_EN

وانضم جوردان هندرسون، إلى الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير اتفاقه مع أياكس الهولندي.

جوردان هندرسون
النجم الإنجليزي – المصدر @RudyGaletti

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