Icon

افتتاح مشروعين مهمين للطرق لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة المنورة Icon الكونغو تُعرقل منتخب المغرب بتعادل إيجابي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة عمان وتايلاند Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon نجم ألميريا يسجل رقمًا قياسيًا ضد الريال Icon SAMI تعزز بناء قدرات وطنية وأنظمة مستقبلية في قطاع الدفاع والأمن Icon مورينيو يُفضل البقاء في إيطاليا Icon البريكان والدوسري يقودان هجوم السعودية ضد قرغيزستان Icon “المواطن” توثق لحظات التتويج على منصة Joy awards Icon توتنهام يحسم موقفه من رحيله لاعبه للنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في حال استمر تعثر تشافي

جوزيه مورينيو مرشح لتدريب برشلونة

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٠ مساءً
جوزيه مورينيو مرشح لتدريب برشلونة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي دائرة المرشحين لتدريب نادي برشلونة الإسباني.

ويُعاني البارشا حاليًا من تراجع للنتائج مع المدرب الإسباني تشافي بجانب خسارة كأس السوبر الإسباني الأحد الماضي أمام ريال مدريد.

قد يهمّك أيضاً
مانشيني: لا أعرف لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام لمنتخب وطنه؟!

مانشيني: لا أعرف لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام لمنتخب وطنه؟!

أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا

أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا

جوزيه مورينيو يتواجد في مدينة برشلونة 

ويتواجد مورينيو حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية حيث قيل إنه سيتولى تدريب البارشا في حال تمت إقالة المدرب تشافي.

تشافي
تشافي – المصدر @FCBarcelona

وفي وقت سابق، رفض مورينيو تدريب نادي الشباب في دوري روشن، حيث قال الصحفي الإسباني بيدرو موراتا عبر حسابه في منصة ” إكس” : “أستطيع تأكيد، أن مورينيو رفض فكرة تدريب الشباب، وهو حاليًا هادئ وينتظر العرض المناسب الذي يُغريه للعودة للتدريب مجددًا”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن روما عن إقالة مورينيو من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.

وعانى روما مع المدرب البرتغالي من سوء النتائج في الدوري الإيطالي الموسم الحالي حيث تلقى الفريق 7 هزائم في بطولة الدوري كان آخرها من ميلان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم