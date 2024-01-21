جوزيه مورينيو مرشح لتدريب برشلونة

دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي دائرة المرشحين لتدريب نادي برشلونة الإسباني.

ويُعاني البارشا حاليًا من تراجع للنتائج مع المدرب الإسباني تشافي بجانب خسارة كأس السوبر الإسباني الأحد الماضي أمام ريال مدريد.

جوزيه مورينيو يتواجد في مدينة برشلونة

ويتواجد مورينيو حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية حيث قيل إنه سيتولى تدريب البارشا في حال تمت إقالة المدرب تشافي.

وفي وقت سابق، رفض مورينيو تدريب نادي الشباب في دوري روشن، حيث قال الصحفي الإسباني بيدرو موراتا عبر حسابه في منصة ” إكس” : “أستطيع تأكيد، أن مورينيو رفض فكرة تدريب الشباب، وهو حاليًا هادئ وينتظر العرض المناسب الذي يُغريه للعودة للتدريب مجددًا”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن روما عن إقالة مورينيو من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.

وعانى روما مع المدرب البرتغالي من سوء النتائج في الدوري الإيطالي الموسم الحالي حيث تلقى الفريق 7 هزائم في بطولة الدوري كان آخرها من ميلان.