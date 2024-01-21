40 لونًا جبليًّا في مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الثالث بعسير جوزيه مورينيو يرفض تدريب الشباب توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 % Aurus الروسية تخطط لتجميع سياراتها بمصنع تويوتا في بطرسبورغ القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو ياسمين صبري وجورجينا معًا في لقاء نادر توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 % ميلان يساند حارسه بعد تعرضه للعنصرية وقوع إصابات متفاوتة بحادث مروري في الباحة تكافل الخيرية : إيداع 131 مليون ريال للدفعة الثانية من إعانات الطلبة
كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي، رفض فكرة تدريب نادي الشباب، وذلك خلال الفترة الحالية.
وقال الصحفي الإسباني بيدرو موراتا عبر حسابه في منصة ” إكس” : “أستطيع تأكيد، أن مورينيو رفض فكرة تدريب الشباب، وهو حاليًا هادئ وينتظر العرض المناسب الذي يُغريه للعودة للتدريب مجددًا”.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن روما عن إقالة مورينيو من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.
وعانى روما مع المدرب البرتغالي من سوء النتائج في الدوري الإيطالي الموسم الحالي حيث تلقى الفريق 7 هزائم في بطولة الدوري كان آخرها من ميلان.
وأصدر نادي روما بيانًا عبر موقعه في الإنترنت جاء كالتالي: ” نريد في روما توجيه الشكر لـ مورينيو على جهوده وشغفه مع الفريق منذ وصوله، ونشكره على لحظاته الرائعة معنا، لكن التغيير حاليًا هو أفضل خيار للفريق”.
وتابع روما: “نتمنى التوفيق لـ مورينيو ولمساعديه في المستقبل”.
Me acaba de confirmar
Jose Mourinho @josemourinhotv
que no va a entrenar al @AlShababSaudiFC
En este momento está en stand-by y tranquilo a la espera de una opción que le motive. pic.twitter.com/KZpFrEebZP
— 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐭𝐚 ®️ (@pedro_morata) January 21, 2024