جوزيه مورينيو يرفض تدريب الشباب

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي، رفض فكرة تدريب نادي الشباب، وذلك خلال الفترة الحالية.

سبب رفض جوزيه مورينيو

وقال الصحفي الإسباني بيدرو موراتا عبر حسابه في منصة ” إكس” : “أستطيع تأكيد، أن مورينيو رفض فكرة تدريب الشباب، وهو حاليًا هادئ وينتظر العرض المناسب الذي يُغريه للعودة للتدريب مجددًا”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن روما عن إقالة مورينيو من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.

وعانى روما مع المدرب البرتغالي من سوء النتائج في الدوري الإيطالي الموسم الحالي حيث تلقى الفريق 7 هزائم في بطولة الدوري كان آخرها من ميلان.