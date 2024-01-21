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بعد إقالته من تدريب روما

جوزيه مورينيو يرفض تدريب الشباب

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٣ مساءً
جوزيه مورينيو يرفض تدريب الشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي، رفض فكرة تدريب نادي الشباب، وذلك خلال الفترة الحالية.

سبب رفض جوزيه مورينيو

وقال الصحفي الإسباني بيدرو موراتا عبر حسابه في منصة ” إكس” : “أستطيع تأكيد، أن مورينيو رفض فكرة تدريب الشباب، وهو حاليًا هادئ وينتظر العرض المناسب الذي يُغريه للعودة للتدريب مجددًا”.

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وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن روما عن إقالة مورينيو من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.

مورينيو - جوزيه مورينيو

وعانى روما مع المدرب البرتغالي من سوء النتائج في الدوري الإيطالي الموسم الحالي حيث تلقى الفريق 7 هزائم في بطولة الدوري كان آخرها من ميلان.

وأصدر نادي روما بيانًا عبر موقعه في الإنترنت جاء كالتالي: ” نريد في روما توجيه الشكر لـ مورينيو على جهوده وشغفه مع الفريق منذ وصوله، ونشكره على لحظاته الرائعة معنا، لكن التغيير حاليًا هو أفضل خيار للفريق”.

وتابع روما: “نتمنى التوفيق لـ مورينيو ولمساعديه في المستقبل”.

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