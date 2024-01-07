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بعد تسجيله لهدف ضد إمبولي

جيرو يتألق مع ميلان بـ3 أرقام مميزة

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٣ مساءً
جيرو يتألق مع ميلان بـ3 أرقام مميزة
المواطن - فريق التحرير

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واصل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان هذا الموسم، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

جيرو يخطف الأنظار

وشارك جيرو بشكل أساسي في مباراة ميلان ضد إمبولي اليوم، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

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ولفتت شبكة “أوبتا”، إلى أن جيرو سجل 10 أهداف على الأقل للموسم الـ14 على التوالي في جميع البطولات، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى منذ موسم 2010\ 2011، الذي شهد ظهوره الأول في هذه المسابقات.

أوليفيه جيرو
المهاجم الفرنسي – المصدر acmilan

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن جيرو هو أكثر من أحرز أهداف “10”، وقدم 6 تمريرات حاسمة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في جميع البطولات هذا الموسم.

وأضاف الشبكة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن المهاجم الفرنسي، فشل في التسجيل أو الصناعة في مباراتين فقط من آخر 11 ظهور له، سواء مع منتخب بلاده أو ميلان.

أوليفيه جيرو
المهاجم الفرنسي – المصدر @SerieA_AR

فوز ميلان ضد إمبولي

ولعب ميلان ضد إمبولي ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الروسونيري للفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

ميلان
لاعبو الفريق – المصدر @acmilan

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