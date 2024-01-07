جيرو يتألق مع ميلان بـ3 أرقام مميزة

واصل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان هذا الموسم، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

جيرو يخطف الأنظار

وشارك جيرو بشكل أساسي في مباراة ميلان ضد إمبولي اليوم، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

ولفتت شبكة “أوبتا”، إلى أن جيرو سجل 10 أهداف على الأقل للموسم الـ14 على التوالي في جميع البطولات، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى منذ موسم 2010\ 2011، الذي شهد ظهوره الأول في هذه المسابقات.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن جيرو هو أكثر من أحرز أهداف “10”، وقدم 6 تمريرات حاسمة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في جميع البطولات هذا الموسم.

وأضاف الشبكة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن المهاجم الفرنسي، فشل في التسجيل أو الصناعة في مباراتين فقط من آخر 11 ظهور له، سواء مع منتخب بلاده أو ميلان.

فوز ميلان ضد إمبولي

ولعب ميلان ضد إمبولي ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الروسونيري للفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الثالث.