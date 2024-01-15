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مؤكدًا أن رونالدو شغفه أكبر بالكرة

جيسوس: نيمار لاعب رائع وأدهشني بإيجابيته

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٠ مساءً
جيسوس: نيمار لاعب رائع وأدهشني بإيجابيته
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، عن سعادته بالفترة التي عمل خلالها مع النجم البرازيلي نيمار.

جيسوس يُشيد بإمكانيات نيمار

وقال جيسوس في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “كريستيانو رونالدو لديه شغف بكرة القدم، أكبر من نيمار، ولذلك يضعها كأولوية”.

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نيمار - دوري روشن السعودي
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وتابع: “نيمار لديه شغف أكبر بأشياء أخرى، ويضع حياته الشخصية كأولوية قصوى، لكنه لاعب رائع، وقضيت معه شهرًا ونصفًا في الهلال، وأدهشني بإيجابيته في كل شيء”.

وأضاف جيسوس: “أولًا وقبل كل شيء، أنا لست محظوظًا لأنني لم أعمل مع النجم البرازيلي من قبل، كما أننا افتقدنا بعض الجودة الهجومية بإصابة نجم السامبا، فهو طفل من السهل قيادته، فهو لاعب لطيف ومتفاهم”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الانضمام للهلال والغياب للإصابة

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة؛ ويتوقع أن يغيب لنهاية الموسم.

وتعرض النجم الهلالي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضع لعملية جراحية بداية شهر نوفمبر الماضي.

نيمار
إصابة النجم البرازيلي

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