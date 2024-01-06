جيسوس يسعى لاستغلال فترة التوقف

يسعى المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لاستغلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز جميع اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جيسوس يجهز البدلاء

وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي، حتى يوم 15 فبراير، باستثناء مواجهة الطائي ضد الاتحاد المؤجلة فقط، وذلك نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 في قطر، وهي الفترة التي يسعى جيسوس لاستغلالها.

ويعتزم المدرب البرتغالي، خوض عدد من المباريات الودية مع فرق محلية، للتعرف على أداء اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء، ورفع مستواهم الفني والبدني.

ويتطلع جيسوس لتجهيز كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأفضل شكل، تحسبًا للاستعانة بهم في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لضغط المواجهات، بعد نهاية فترة التوقف.

تألق الهلال في دوري روشن

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 53 نقطة، من الفوز 17 مرة والتعادل مرتين فقط، وسجل 59 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.