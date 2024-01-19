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حالة واحدة لاستئناف مفاوضات الاتفاق مع جوتا

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١١ مساءً
حالة واحدة لاستئناف مفاوضات الاتفاق مع جوتا
المواطن - فريق التحرير

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لازال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، ضمن قائمة اهتمامات الاتفاق؛ لضمه في يناير الحالي.

الاتفاق مازال مهتمًا بضم جوتا

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن نادي الاتفاق لا يزال بين الأندية المهتمة بضم جوتا، إلا أنه لن يستأنف الاتصالات مع إدارة الاتحاد للتعاقد معه سوى في حالة واحدة.

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جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

وأضاف جاليتي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “حتى الآن.. يقوم فريق سعودي بتقييم لاعبين آخرين في أوروبا، بطلب من ستيفن جيرارد الذي يريد ضمهم كأولوية، وفي حالة عدم حسم أي صفقة منهم، ستعود المفاوضات مع جوتا”.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر spl

وانضم جوتا، إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات، قبل أن يُشارك في بعض مباريات دوري أبطال آسيا، وتلقى أكثر من عرض مؤخرًا، منهم بورتو والاتفاق.

جوتا
اللاعب البرتغالي – المصدر @ittihad

الاتفاق في دوري روشن

ويسعى الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد، إلى تحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، والتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.

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